[HEMEROTECA] El mapa de la presencia militar de Estados Unidos en Europa

Ninguna otra región cuenta con tantas bases de la potencia norteamericana, que además tiene desplegados entre 80.000 y 100.000 militares. La vuelta de Trump a la Casa Blanca ha dibujado una nueva realidad marcada por una vuelta al imperialismo en la que, a ojos del magnate, Putin es más amigo que enemigo y la Unión Europea es un adversario del que desconfiar. Una situación de alta tensión que supone la ruptura de lazos entre dos aliados estrechamente vinculados a través de la OTAN y cuya historia reciente está marcada por la presencia militar…
| etiquetas: ee.uu. , bases , soldados , presencia , militar , europa
Vean el despliegue o la invasión de Europa por el ejercito yanqui: Fuerzas o cuerpos del Ejército de EE. UU. en Europa y África
Fuerzas Navales de EE. UU. en Europa y África
Fuerzas Aéreas de EE. UU. en Europa y África
Fuerzas del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Europa y África
Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. en Europa
Fuerzas Espaciales de EE. UU. en Europa y África
miles de familias atrapadas americanas que viven en las bases , nunca va a pasar es el sueño de la prorusada