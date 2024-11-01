edición general
3 meneos
76 clics
[HEMEROTECA] El mapa de la presencia militar de Estados Unidos en Europa

[HEMEROTECA] El mapa de la presencia militar de Estados Unidos en Europa

Ninguna otra región cuenta con tantas bases de la potencia norteamericana, que además tiene desplegados entre 80.000 y 100.000 militares. La vuelta de Trump a la Casa Blanca ha dibujado una nueva realidad marcada por una vuelta al imperialismo en la que, a ojos del magnate, Putin es más amigo que enemigo y la Unión Europea es un adversario del que desconfiar. Una situación de alta tensión que supone la ruptura de lazos entre dos aliados estrechamente vinculados a través de la OTAN y cuya historia reciente está marcada por la presencia militar…

| etiquetas: ee.uu. , bases , soldados , presencia , militar , europa
3 0 0 K 74 Hemeroteca
6 comentarios
3 0 0 K 74 Hemeroteca
#4 Horkid *
Mientras la propaganda yanqui nos convencia que Rusia quería atacar Europa, EEUU nos ha invadido de facto: www.meneame.net/m/actualidad/mando-militar-estados-unidos-europa
Vean el despliegue o la invasión de Europa por el ejercito yanqui: Fuerzas o cuerpos del Ejército de EE. UU. en Europa y África
Fuerzas Navales de EE. UU. en Europa y África
Fuerzas Aéreas de EE. UU. en Europa y África
Fuerzas del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Europa y África
Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. en Europa
Fuerzas Espaciales de EE. UU. en Europa y África
1 K 28
JanSmite #2 JanSmite
Acabe como acabe la situación, aunque no se venda ni se ocupe Groenlandia, la OTAN está muerta.
0 K 20
jonolulu #5 jonolulu
Qué difícil es moverse cuando tienes un palo de escoba metido por el culo. Y quien dice palo dice misil americano
0 K 16
#3 NoMeVeas
Madre mia Alemania. Como se nota que los yankees vinieron para parar el avance del comunismo.
0 K 9
#6 arreglenenlacemagico
mas razón para que no pase quien va a renunciar a todo ese poder logístico.
miles de familias atrapadas americanas que viven en las bases , nunca va a pasar es el sueño de la prorusada
0 K 6

menéame