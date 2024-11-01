[HEMEROTECA] El mapa de la presencia militar de Estados Unidos en Europa

Ninguna otra región cuenta con tantas bases de la potencia norteamericana, que además tiene desplegados entre 80.000 y 100.000 militares. La vuelta de Trump a la Casa Blanca ha dibujado una nueva realidad marcada por una vuelta al imperialismo en la que, a ojos del magnate, Putin es más amigo que enemigo y la Unión Europea es un adversario del que desconfiar. Una situación de alta tensión que supone la ruptura de lazos entre dos aliados estrechamente vinculados a través de la OTAN y cuya historia reciente está marcada por la presencia militar…