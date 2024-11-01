edición general
"He intentado estirar al máximo la poca comida que tengo": los 40 millones de estadounidenses en riesgo de perder la ayuda con la que sobreviven

Chantille Manuel ha dedicado los últimos cinco años a transformar su vida. Esta residente de Florida logró recuperarse de su adicción, perdió más de 64 kilos y emprendió su propio negocio: un salón de belleza. A pesar de todos estos logros, Manuel ha tenido dificultades para alimentar a su familia y depende de la asistencia social, tanto de iglesias locales como del gobierno estadounidense, para subsistir. "No quiero depender de nadie, quiero ser autosuficiente", afirma. Ella es una de los más de 40 millones de estadounidenses que podrían.

Feindesland #4 Feindesland
Por una partem cuando se deporta a los inmigrantes, no hay mano de obra.

Por otra, hay 40 millones de personas que no tienen para comer.

¿,me lo explica alguien?
themarquesito #6 themarquesito
#4 Muchas personas mayores con pensiones escuálidas, trabajadores a tiempo parcial a los que apenas les da para llegar a fin de mes, gente con empleos precarios (Walmart, por ejemplo), desempleados... Hay muchas historias
Chinchorro #5 Chinchorro
Dios proveerá.

:troll:
rusito #7 rusito *
El sueño americano. A USA no le bloquean ni le ponen paquetes de sanciones y millones de sus ciudadanos viven una pesadilla cotidiana. Algunos barrios parecen sacados de la serie The Walking Dead.
#1 euacca
Hay que mandar una flotilla con ayuda humanitaria a USA. Lo digo con más amargura que otra cosa. Lo de ese país es muy triste.
Spirito #3 Spirito *
#1 Están fanatizados, la religión allí, junto con el capitalismo, sobrepasa lo dantesco.

Es lamentable, desde luego, mas es lo que ha buscado un pueblo enfermo abusando del resto de países, con un amor desorbitado a las armas e hipocresía e inhumanidad a raudales.

EEUU da asco.
Spirito #2 Spirito
Vaya, vaya, vaya... con el país capitalista por excelencia.

El capitalismo es maravilloso.
