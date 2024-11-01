"He intentado estirar al máximo la poca comida que tengo": los 40 millones de estadounidenses en riesgo de perder la ayuda con la que sobreviven

Chantille Manuel ha dedicado los últimos cinco años a transformar su vida. Esta residente de Florida logró recuperarse de su adicción, perdió más de 64 kilos y emprendió su propio negocio: un salón de belleza. A pesar de todos estos logros, Manuel ha tenido dificultades para alimentar a su familia y depende de la asistencia social, tanto de iglesias locales como del gobierno estadounidense, para subsistir. "No quiero depender de nadie, quiero ser autosuficiente", afirma. Ella es una de los más de 40 millones de estadounidenses que podrían.