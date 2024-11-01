·
8133
clics
Guerra de Ucrania: Pokrovsk, Myrnograd y Kupiansk, en situación crítica
4934
clics
No es un pájaro, no es Clark Kent, es "perro con gafas": los tuiteros resumen las pullas de Sánchez y el show de las derechas en la comisión del Senado
5498
clics
Precipitaciones medias anuales en Europa (2023)
4455
clics
“Aparcas como un gilipollas”. Las pegatinas imposibles de quitar que están triunfando contra los que no saben dejar su coche entre las cuatro líneas
3977
clics
Qué es la línea de Wallace, la frontera invisible que los animales nunca traspasan
más votadas
290
El Gobierno comunica oficialmente a la Fundación Franco la apertura del proceso para extinguirla
322
El día que un apagón reveló el truco detrás del precio de la electricidad
387
El culmen de las invitaciones ‘fake’ para cribados de cáncer: un hombre algecireño (Cádiz) es invitado a una prueba para cuello uterino
476
Madrid Network, el chiringuito de Esperanza Aguirre y Ayuso, dio un préstamo de 730.000 euros al cabecilla de la trama “eólica”, del PP
253
Abascal sale en defensa de Mazón tras los insultos recibidos en el funeral de Estado por las víctimas de la dana
Las inmobiliarias decoran sus sedes por Halloween poniendo los precios más grandes en los carteles
Los españoles han reconocido que las inmobiliarias se han pasado. “Es terrorífico, vas por la calle y, de pronto, ves que el alquiler de un piso vale 1.600 euros al mes”
inmobiliarias
vivienda
halloween
#1
Albarkas
Para que aún dé más miedo.
