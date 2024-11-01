Katz cesa a la fiscal militar de Israel por la filtración de un vídeo de una violación a un preso palestino

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha informado este viernes de que ha decidido cesar a la jefa de la Fiscalía militar del país, Yifat Tomer Yerushalmi, por su supuesta implicación en la filtración de un vídeo en el que se mostraba a varios soldados violando a un preso palestino en una cárcel del país.Informaciones preliminares apuntan a que el documento gráfico habría sido filtrado por personas cercanas a la Jefatura de Policía después de que este fuera emitido en la cadena de televisión Channel 12 en agosto de 2024....