Katz cesa a la fiscal militar de Israel por la filtración de un vídeo de una violación a un preso palestino

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha informado este viernes de que ha decidido cesar a la jefa de la Fiscalía militar del país, Yifat Tomer Yerushalmi, por su supuesta implicación en la filtración de un vídeo en el que se mostraba a varios soldados violando a un preso palestino en una cárcel del país.Informaciones preliminares apuntan a que el documento gráfico habría sido filtrado por personas cercanas a la Jefatura de Policía después de que este fuera emitido en la cadena de televisión Channel 12 en agosto de 2024....

cocolisto #1 cocolisto
Las barbaridades y crímenes que estarán haciendo a los rehenes palestinos son terribles.La mayor"democracia"de oriente medio.
manzitor #3 manzitor
#1 Y lo importante es la filtración, son lo peor.
RoterHahn #4 RoterHahn
Que asco da toda la noticia.
Y lo grave para el ministro es la filtración de la noticia, y no la salvajada que hicieron los soldados.
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
La cesan porque ha salido ha la luz, si no se entera nadie sigue tan ricamente en su puesto.
#5 laruladelnorte
El caso, que ha hecho saltar las alarmas y ha provocado críticas por parte de la cúpula militar ante lo que consideran un documento que hace peligrar a las Fuerzas Armadas, ha llevado a Katz a anunciar que la fiscal "no volverá a ocupar su cargo". En este sentido, ha asegurado que garantizará que se hace justicia contra "cualquiera que tome medidas contra los soldados del Ejército de Israel".

El hijo de puta no ve mal lo de violar a presos lo que ve mal es que se sepa. :clap:
Torrezzno #2 Torrezzno
La famosa separación de poderes
#7 Marisadoro *
.. los soldados eligen a un hombre que se encuentra tumbado desnudo sobre el suelo en la base de Sde Teiman. Posteriormente, los implicados lo colocan junto a una pared y lo violan...

J. M. A. :"Si Israel perdiese lo que está haciendo,.... sería poner al mundo occidental al borde de la derrota total".
