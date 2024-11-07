Pradas, en un nuevo vídeo de la mañana de la dana: “Esto es lo que nos está preocupando más. El barranco del Poyo”

Salomé Pradas dijo la mañana de la dana: “Lo que más nos preocupa es el barranco del Poyo”. Se trata de una conversación con técnicos del 112 durante una visita al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana que aparece en un video grabado por una productora externa. En el video, al que ha tenido acceso elDiario.es, la entonces consellera del Gobierno de Carlos Mazón, actualmente investigada en la causa, conversa con unos técnicos que detallan localidades de la comarca de l'Horta Sud por cuya situación estaban preocupados.
elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2024-11-07/asi-fueron-las-horas-clav
En ese link aparece como sobre las 12 el Poyo estaba en 250 m³ y Forata al 20%, mientras que a las 16 el Poyo estaba bastante seco y Forata al 65 y subiendo.
La clave es que a las 18 el Poyo estaba en plena crecida y no lo estaban teniendo en cuenta, y bueno lo que sabemos del mensaje y demas.
Solo os pido, que visto lo visto, os imagináis el nivel del resto