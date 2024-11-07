edición general
Pradas, en un nuevo vídeo de la mañana de la dana: “Esto es lo que nos está preocupando más. El barranco del Poyo”

Salomé Pradas dijo la mañana de la dana: “Lo que más nos preocupa es el barranco del Poyo”. Se trata de una conversación con técnicos del 112 durante una visita al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana que aparece en un video grabado por una productora externa. En el video, al que ha tenido acceso elDiario.es, la entonces consellera del Gobierno de Carlos Mazón, actualmente investigada en la causa, conversa con unos técnicos que detallan localidades de la comarca de l'Horta Sud por cuya situación estaban preocupados.

nitsuga.blisset #2 nitsuga.blisset *
Desde el 29 de octubre de hace un año existe la duda de si permitieron las muertes de la DANA por ineptitud o por maldad. Esta noticia y la de que ya les habían pedido que lanzaran un es-alert no hacen más que reforzar la importancia del factor "maldad".
5 K 53
#5 poxemita
Normal, a esa hora seguramente fuese el punto de interés, aunque por la tarde preocupase más la presa.
elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2024-11-07/asi-fueron-las-horas-clav

En ese link aparece como sobre las 12 el Poyo estaba en 250 m³ y Forata al 20%, mientras que a las 16 el Poyo estaba bastante seco y Forata al 65 y subiendo.

La clave es que a las 18 el Poyo estaba en plena crecida y no lo estaban teniendo en cuenta, y bueno lo que sabemos del mensaje y demas.
0 K 12
riazor97 #1 riazor97
Dejadlo, el se hace cargo, meditacion profunda.... numerito, cambio de cromo y hala... PP ganando otra vez las elecciones (soy visionario)
1 K 10
mahuer #4 mahuer
Esta gente cobra un pastizal por ser meros espectadores, no hacen nada, no saben gestionar nada.
0 K 10
oceanon3d #3 oceanon3d *
Ayer vimos en el Senado al tipo que el PP considero el lápiz más afilado para enfrentarse al Perro.

Solo os pido, que visto lo visto, os imagináis el nivel del resto :-D
0 K 9

