Pradas, en un nuevo vídeo de la mañana de la dana: “Esto es lo que nos está preocupando más. El barranco del Poyo”

Salomé Pradas dijo la mañana de la dana: “Lo que más nos preocupa es el barranco del Poyo”. Se trata de una conversación con técnicos del 112 durante una visita al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana que aparece en un video grabado por una productora externa. En el video, al que ha tenido acceso elDiario.es, la entonces consellera del Gobierno de Carlos Mazón, actualmente investigada en la causa, conversa con unos técnicos que detallan localidades de la comarca de l'Horta Sud por cuya situación estaban preocupados.