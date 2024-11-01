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Hazte Oír pide al Supremo la suspensión cautelar del decreto de la regularización extraordinaria de migrantes

Hazte Oír pide al Supremo la suspensión cautelar del decreto de la regularización extraordinaria de migrantes

La asociación Hazte Oír ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que suspenda cautelarmente el real decreto...

| etiquetas: hazte oír , tribunal supremo , migrantes
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9 comentarios
3 1 0 K 42 actualidad
YeahYa #1 YeahYa
Perdieron una gran oportunidad dejándose de llamar: 'Hazte subnormal'
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obmultimedia #6 obmultimedia
#1 Mejor "Hazte orin"
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#7 Cincocuatrotres
Mucha gente esta contra por eso se hace por decreto, como en las dictaduras para que el congreso no pueda tumbarlo.
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#2 concentrado
¿Hazte Oír? Mejor que la petición la haga Abogados Cristianos, que siempre ayudan a los más necesitados.
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#4 soberao
#2 Van a regularizar a la peruna que cuida de los niños y los de Hazte pis se van a quedar sin niñera y sin cuidadora para el abuelo con alzheimer. Ahora van a tener que vender el piso en la playa para poder pagarle la residencia.
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#5 concentrado
#4 Les sale más barato dar de alta a la cuidadora en la SS (o contratar a empresas que se encargan de todo ello), ya que ella por muy regularizada que esté va a tener que seguir trabajando en lo mismo.
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#8 UNX
Uy, qué poco cristianos son estos de Citizen Go...
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#9 fremen11
Caridad nazionalcatólica, famosa en el mundo entero.........
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aupaatu #3 aupaatu
Mejor que lo arreglen el enfoque en una batida de caza informal para ver como pueden preparar esta campaña.
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menéame