"¡Oh, yeah & F*** Israel! Y F*** Donald Trump", escribió Angeli-Chansley en X el miércoles. Chansley publicó una avalancha de tuits sobre Trump, incluido uno que ya ha sido borrado bajo un post de Trump en el que aparecía su foto de carcelero. El tuit, que decía "F*** this stupid piece of s***... What a fraud", fue compartido por la cuenta X Faketriots Watch.