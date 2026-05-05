Hallan muerta a la cantante Seila Esencia, que llevaba 20 días desaparecida

La cantante gallega Seila Esencia, de 39 años, ha aparecido muerta este martes en Vigo tras veinte días sin conocerse su paradero. La Policía Nacional ha confirmado que su cadáver ha sido localizado de madrugada en la zona de la senda verde y, aparentemente, sin señales de criminalidad en su muerte, a la espera de que se le practique la autopsia.