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Hallan muerta a la cantante Seila Esencia, que llevaba 20 días desaparecida

Hallan muerta a la cantante Seila Esencia, que llevaba 20 días desaparecida

La cantante gallega Seila Esencia, de 39 años, ha aparecido muerta este martes en Vigo tras veinte días sin conocerse su paradero. La Policía Nacional ha confirmado que su cadáver ha sido localizado de madrugada en la zona de la senda verde y, aparentemente, sin señales de criminalidad en su muerte, a la espera de que se le practique la autopsia.

| etiquetas: seila , esencia
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5 comentarios
7 0 0 K 89 actualidad
#3 Pixmac
Lo raro es que, aunque la alerta se dio ayer, llevaba desaparecida 20 días y el mismo día de la alerta la encuentran muerta en la "senda verde", una senda para pasear por la que pasa mucha gente cada día. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí, horas o días?
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Caresth #5 Caresth
#3 Es increíble cómo pasamos unos de otros en las ciudades. 20 días muerta dentro de su coche y no llama la atención a nadie.
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Spirito #1 Spirito *
Ufff

De verdad, hay días en los que no quiero leer noticias.

Solo puedo decir que se investigue lo que ha pasado y si hay un responsable que se haga Justicia.
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Me interesa mucho el tema, pero como Spirito me tiene ignorado, no sé lo que puede aportar. No es justo. Yo no ignoro a nadie.
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Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
Quillo, @Spirito, que dice #2 que no lo ignores, que le gustaría debatir y dialogar contigo.
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menéame