Ha muerto Dan Simmons [ENG]

Dan Simmons, escritor de terror y ciencia-ficción famoso por los Cantos de Hiperión, Los vampiros de la mente, Olympos, La canción de Kali y otros ha muerto con 77 años.

DrToxic #6 DrToxic
Yo tuve una relación curiosa con él, como lector. Lo descubrí con "Los vampiros de la mente", que me pareció predecible y muy regulera. Y me olvidé por completo de el. Años después me recomendaron Hyperión, que me pareció fascinante, y una vez terminado Hyperión até cabos y me di cuenta de que, por increíble que parezca, los que para mi eran dos autores distintos eran la misma persona. Una vez leídos los Cantos (que me gustan los cuatro libros, en contra de la opinión popular) cayó en…   » ver todo el comentario
Jakeukalane #4 Jakeukalane
:-( ...
MIrahigos #3 MIrahigos
Buenos ratos me hizo pasar con Hiperion
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Una lástima. Era tan joven.
severian #5 severian
Lo han arrastrado las mareas antientrópicas que rodean al Alcaudón
maspipinobreve #2 maspipinobreve
El Terror, mis condolencias.
