16
meneos
25
clics
Ha muerto Dan Simmons [ENG]
Dan Simmons, escritor de terror y ciencia-ficción famoso por los Cantos de Hiperión, Los vampiros de la mente, Olympos, La canción de Kali y otros ha muerto con 77 años.
dan simmons
autor
ciencia-ficción
obituario
cultura
#6
DrToxic
Yo tuve una relación curiosa con él, como lector. Lo descubrí con "Los vampiros de la mente", que me pareció predecible y muy regulera. Y me olvidé por completo de el. Años después me recomendaron Hyperión, que me pareció fascinante, y una vez terminado Hyperión até cabos y me di cuenta de que, por increíble que parezca, los que para mi eran dos autores distintos eran la misma persona. Una vez leídos los Cantos (que me gustan los cuatro libros, en contra de la opinión popular) cayó en…
2
26
#4
Jakeukalane
...
0
14
#3
MIrahigos
Buenos ratos me hizo pasar con Hiperion
1
13
#1
Golan_Trevize
Una lástima. Era tan joven.
0
12
#5
severian
Lo han arrastrado las mareas antientrópicas que rodean al Alcaudón
1
12
#2
maspipinobreve
El Terror, mis condolencias.
1
10
