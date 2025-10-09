edición general
El guardia civil que mató a Teresa con 153 puñaladas en Bruselas reconoce los hechos: "Estaba ciego por el amor, era una obsesión"

El juicio por el asesinato en Bruselas de la enfermera española Teresa Rodríguez Llamazares a los 23 años, presuntamente a manos de su expareja, César Arribas Calvo, ha comenzado este miércoles en la capital belga casi tres años después del suceso; con una primera sesión en la que el acusado ha dicho que perdió el "control" y reconocido que la apuñaló hasta matarla. "Estaba ciego por el amor, era también una obsesión", ha reconocido Arribas, de 26 años de edad y guardia civil en prácticas en el momento de los hechos --ahora expulsado del cuerp

Sacapuntas
Para proteger a la sociedad, puto pirado, vas a comer trena hasta que se te caiga el nabo. Y que les digan algo a los "psicólogos" de la entrevista para entrar en la GC, que por mucho "recomendado" que haya, hay cosas que no se pueden pasar por alto.
Tecar
Menos mal que sólo estaba en prácticas...
lordban
153 puñaladas son muchas puñaladas.
Urasandi
#1 bueno, 70 no eran ensañamiento (para un juez)
MoñecoTeDrapo
#2 El ensañamiento es provocar gran sufrimiento (torturar) a la víctima del crimen. Dar cuchilladas a un cadáver no es ensañamiento.
www.conceptosjuridicos.com/ensanamiento/
AmericanJedi
#1 Es que estaba "ciego de amor". El amor te hace eso, todos los asesinos de mujeres nos lo dejan claro.
JuanCarVen
Deja en muy mal lugar a los que realizan los test psicotécnicos de la Guardia Civil. Que ahora este expulsado no cambia la negligencia que cometieron al seleccionarlo.
davidvsgoliat
Lo mejorcito de lo mejorcito...
Einwanderer
Cómo se le puede llamar "amor" a eso?
Slagathor
Me imagino ahora a los belgas: "come mejillones con patatas?"
roca
Que lo encierren y tiren la llave
