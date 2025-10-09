El guardia civil que mató a Teresa con 153 puñaladas en Bruselas reconoce los hechos: "Estaba ciego por el amor, era una obsesión"

El juicio por el asesinato en Bruselas de la enfermera española Teresa Rodríguez Llamazares a los 23 años, presuntamente a manos de su expareja, César Arribas Calvo, ha comenzado este miércoles en la capital belga casi tres años después del suceso; con una primera sesión en la que el acusado ha dicho que perdió el "control" y reconocido que la apuñaló hasta matarla. "Estaba ciego por el amor, era también una obsesión", ha reconocido Arribas, de 26 años de edad y guardia civil en prácticas en el momento de los hechos --ahora expulsado del cuerp