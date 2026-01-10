edición general
Por qué Groenlandia no es todavía la mina de oro y tierras raras que anhela Trump

Los depósitos de minerales y metales estratégicos de la isla danesa no son tan abundantes en el cómputo global y extraerlos es un desafío muy costoso: el 80% de su potencial está bajo el hielo y llevará décadas

pedrario #1 pedrario
Lo que tenía entendido es que el interés era más estratégico que otra cosa, al haber deshielos más pronunciados y tempranos por el calentamiento global, puede haber rutas marítimas comerciales que beneficien a China y Rusia.

Similar a como se maniobra en las costas de China para controlar rutas marítimas, y como los Chinos también buscan crear nuevos pasajes etc.
Fj_Bs #2 Fj_Bs
#1 Aun asi , siguen negando el cambio climatico ...
Spirito #3 Spirito
#2 Efectivamente.

Niegan el cambio climático los mismos que, a sabiendas del deshielo, quieren posicionarte estratégicamente.

El nivel de manipulación y engaño actual es bestial.
Fj_Bs #7 Fj_Bs
#3 Opino todo es una tremenda burla y estafa para mas gastos militares y menos social , con tantos submarinos y aviones modernos, alcanzan Rusia o China muy facil , desde lejos : seguro gastan mas en Bases militares que en Bienestar
Spirito #11 Spirito *
#7 Sí... pero si ponen bases y misiles a 5 minutos de Moscú, no les da tiempo a nada.

Lo mismo que si lo pusieran en Cuba... de hecho ya ocurrió y se pudo liar muy parda.

Lo que no puede ser es que EEUU haga lo que quiera sin respetar lo que ellos mismos exigen al resto.
#8 Grahml *
#3 #2 Es que utilizan una amalgama realmente ambigua y contradictoria de argumentarios a la hora de desacreditar lo que llamamos todos "cambio climático" o mismamente "calentamiento global".

Por ejemplo, este tipo de negacionistas destacan tímidamente que el cambio climático existe, para que nadie les diga que son negacionistas, pero inmediatamente dejan claro que ese cambio climático no se ve en el clima en cuanto hay nevadas (cada vez más intensas e impredecibles) o hace frío en invierno, obviando los récords de temperaturas extremas nunca vistas año tras año en los momentos de calor.

Es todo tan estúpido.
#9 username
#3 no niegan los deshielos, simplemente que no creen que la acción humana y el capitalismo tenga nada que ver en ello.
Spirito #15 Spirito *
#9 Sí lo niegan pero, bueno, como si la culpa la tuviesen los aliens... la cuestión es que hay cambio climático y eso es una gravísima amenaza para toda la humanidad.

El problema de los dirigentes ignorantes y fanatizados es que viven en mundos paralelos, a todo lujo, a todo tren y les importa un pimiento el resto. La avaricia, la soberbia y la estupidez los enloquecen y consumen.

¿Y qué hace EEUU o sus secuaces? Incitar golpes de estado, amenazar, bloquear, secuestrar, asesinar...
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
#1 en mi opinión no es solo por motivos militares. El Trump no soporta una extensión de tierra tan grande como Groenlandia y que no esté destruyendo su medio ambiente a toda máquina.
Asimismov #13 Asimismov *
#1 tienes razón, el interés sobre Groenlandia se debe al control y dominio sobre el acceso al Atlántico desde China y Rusia, pues el canal de Suez y el Bósforo están ya de hecho controlados por Egipto y Turquía y de paso por Israel.
El interés de los Lluessei sobre Marruecos sirve para el dominio sobre el estrecho de Gibraltar.
johel #14 johel *
#1 Trump y la geoestrategia a medio plazo no son compatibles, ya ha demostrado cientos de veces que su cerebro no funciona asi. Alguien le ha tenido que vender que va a pillar negocio contante y sonante rapidamente para que se haya interesado por el tema y visto el nivel de los palmeros que tiene... muy fino ha tenido que hilar el titiritero.
Mira venezuela, no es capaz de hablar de algo que no sea el tema del petroleo hoy hoy hoy cuando el pelotazo realmente lo han dado al joder el comercio internacional del crudo de "hoy" en yuanes... obligando nuevamente a china a acelerar sus otros planes.
#16 PerritaPiloto
#1 EEUU ya tiene la base de Thule. No necesita más presencia en la isla. Si hay agresiones contra ella se supone que ya está bajo el paraguas de la OTAN.

Si sigue interesado es por conseguir una enorme ampliación territorial, aunque sea un territorio que no puede explotar.
dunachio #4 dunachio
Artículo para suscriptores. No funciona ni en modo lectura.  media
mamoncete #6 mamoncete
#4 A mi en modo lectura si me deja leerlo
dunachio #12 dunachio
#6 Qué navegador usas, a mi no me deja.  media
mamoncete #17 mamoncete
#12 firefox,
dunachio #18 dunachio
#17 Pues entonces será eso, el navegador.
mamoncete #19 mamoncete
#18 Igual borrando cockies te deja, el articulo esta interesante.
dunachio #20 dunachio
#19 lo he abierto con firefox en modo lectura y he podido, Gracias.
josete15 #10 josete15
Primero la tienen que descongelar, que en ello están, pero eso es otro tema
