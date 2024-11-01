edición general
Otra falsa bandera

En estos días el anglosionismo trata de cerrar el círculo –o más bien el hexagrama– derribando el régimen iraní de los ayatolás, con falsas banderas diseñadas para retrasados mentales. Así se explica, por ejemplo, que la fotografía –más vieja que la tos– de una petarda canadiense prendiendo fuego a la efigie de una ayatolá, con un paisaje nevado al fondo, se haya presentado en los medios de cretinización de masas como si fuera una foto recién tomada en Teherán. Desde luego, los ayatolás iraníes nos provocan el mismo entusiasmo que los...

16 comentarios
Comentarios destacados:      
Beltenebros #1 Beltenebros *
Este artículo del conservador Juan Manuel de Prada, en el diario monárquico y reaccionario ABC, es una de esas excepciones que nos encontramos en la prensa burguesa. Y este escritor lleva algún tiempo escribiendo opinión con mucho criterio. Recomiendo el artículo, sobre Siria, titulado "Rebanacuellos moderados".
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 ABC ya de monárquico no tiene nada, eso se perdió en su historia.
Beltenebros #4 Beltenebros
#3
¿Por qué lo dices?
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#4 ABC es ahora un periódico de derechas, es propiedad de Vocento y tiene una tendencia conservadora en su línea editorial.
Beltenebros #14 Beltenebros
#13
Siempre ha sido de derechas.
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#14 Pero ahora mas, canta mucho como publican sus noticias, de monárquico no le queda nada ya.
Eibi6 #5 Eibi6 *
#1 JM de Prada es un rancio y demasiado pomposo en el estilo para mí gusto, pero es de los pocos conservadores de verdad que quedan en España, que aún sin estar de acuerdo casi nunca vale la pena escuchar su punto de vista por qué como mínimo es razonado no como la mayoría que solo sueltan lo que les manda la jefatura de prensa de Ayuso/Abascal/Feijoo o peor aún copian los trumpargumentarios son darle más vueltas
Beltenebros #11 Beltenebros
#5
Eso es lo que quería decir yo. Totalmente de acuerdo contigo.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#0

Me sale esto: Artículo solo para suscriptores
Beltenebros #7 Beltenebros
#6
Depende del navegador y del modo en que entres.
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

Firefox. Suele funcionar lo del modo lectura, pero esta vez no.
Beltenebros #10 Beltenebros
#8
Prueba con Brave en modo normal.
Beltenebros #9 Beltenebros
#6
Te copio el texto completo, y yo no soy suscriptor de ABC xD :

"En uno de los pasajes más enigmáticos del Nuevo Testamento, San Pablo advierte a la comunidad cristiana de Tesalónica que el Anticristo no se desataría mientras no se removiese el obstáculo ('katejon') que lo retenía. Todos los padres de la Iglesia interpretarían aquellas palabras de idéntico modo, afirmando que el obstáculo al que se refería San Pablo era el Imperio Romano. Se trataba de una enseñanza desconcertante;…   » ver todo el comentario
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#9

Gracias.

Madre que relamido es este tío escribiendo ... aunque razón no le falta.
Beltenebros #15 Beltenebros *
#12 De nada.
;)
