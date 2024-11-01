Otra falsa bandera

En estos días el anglosionismo trata de cerrar el círculo –o más bien el hexagrama– derribando el régimen iraní de los ayatolás, con falsas banderas diseñadas para retrasados mentales. Así se explica, por ejemplo, que la fotografía –más vieja que la tos– de una petarda canadiense prendiendo fuego a la efigie de una ayatolá, con un paisaje nevado al fondo, se haya presentado en los medios de cretinización de masas como si fuera una foto recién tomada en Teherán. Desde luego, los ayatolás iraníes nos provocan el mismo entusiasmo que los...
¿Por qué lo dices?
Siempre ha sido de derechas.
Eso es lo que quería decir yo. Totalmente de acuerdo contigo.
Me sale esto: Artículo solo para suscriptores
Depende del navegador y del modo en que entres.
Firefox. Suele funcionar lo del modo lectura, pero esta vez no.
Prueba con Brave en modo normal.
Te copio el texto completo, y yo no soy suscriptor de ABC :
"En uno de los pasajes más enigmáticos del Nuevo Testamento, San Pablo advierte a la comunidad cristiana de Tesalónica que el Anticristo no se desataría mientras no se removiese el obstáculo ('katejon') que lo retenía. Todos los padres de la Iglesia interpretarían aquellas palabras de idéntico modo, afirmando que el obstáculo al que se refería San Pablo era el Imperio Romano. Se trataba de una enseñanza desconcertante;… » ver todo el comentario
Gracias.
Madre que relamido es este tío escribiendo ... aunque razón no le falta.