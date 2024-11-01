Los internautas denuncian el pacto entre el Ministerio y LaLiga: "una calla y la otra ejecuta impunemente"

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) es el encargado de vigilar la neutralidad de la red en España y garantizar entre otros aspectos, que los operadores no aplican bloqueos injustificados a su servicio de acceso a internet. Este es el papel que le atribuye la Ley General de Telecomunicaciones. Aunque la norma contempla los bloqueos por razones legales, también recuerda que las medidas de gestión del tráfico deben ser "transparentes, no discriminatorias y proporcionadas", algo que definitivamente...