Los internautas denuncian el pacto entre el Ministerio y LaLiga: "una calla y la otra ejecuta impunemente"

Los internautas denuncian el pacto entre el Ministerio y LaLiga: "una calla y la otra ejecuta impunemente"

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) es el encargado de vigilar la neutralidad de la red en España y garantizar entre otros aspectos, que los operadores no aplican bloqueos injustificados a su servicio de acceso a internet. Este es el papel que le atribuye la Ley General de Telecomunicaciones. Aunque la norma contempla los bloqueos por razones legales, también recuerda que las medidas de gestión del tráfico deben ser "transparentes, no discriminatorias y proporcionadas", algo que definitivamente...

Jointhouse_Blues
El Ministerio del Fútbol, cada día más cerca de hacerse realidad.
detectordefalacias
Me pinchas y no sangro
DayOfTheTentacle
Que sorpresa.
Eukherio
Una de esas extrañas jugadas del gobierno más progresista de la historia, dejar que La Liga haga lo que le salga del nabo.
tommyx
Poderoso caballero es don dinero
Indiana.Collons
#1 Estando el psoe de por medio, lo que ha pasado se sobre-entiende.
UsuarioXY
A mí me han dicho en esta web que el gobierno no puede hacer nada.

Yo creo que a alguno le va la paguita en esas afirmaciones.
guillersk
Haha PSOE'd
dclunedo
SobreSPOE
