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Greenpeace afirma que España y Portugal pueden lograr emisiones 0 en 2040 sin nuclear si bajan un 40% su demanda energética

Greenpeace afirma que España y Portugal pueden lograr emisiones 0 en 2040 sin nuclear si bajan un 40% su demanda energética

España y Portugal pueden reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 99% para 2040, diez años antes de lo que plantean los planes de la Unión Europea (UE). Esta es la conclusión principal a la que llega 'Energía para vivir mejor: un modelo suficiente, eficiente y 100% renovable en 2040 para la Península Ibérica', el informe que Greenpeace ha presentado este lunes. "No contamos con nuclear y no contamos con captura y almacenamiento de carbono. (...) Y nos mantenemos dentro de los límites y con un sistema energético muy electrificado

| etiquetas: greenpeace , españa , portugal , demanda energética
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
manuelpepito #2 manuelpepito
Y si baja a 0 ni te cuento. Una rebaja del 40 % es una burrada.
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#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 A modo de ejemplo, actualmente se están consumiendo en España unos 300 TWh de gas y se generan unos 60 TWh de electricidad con fotovoltaica, y ya hay grandes problemas de integración de la fotovoltaica con muchos vertidos. Aún quedan muchas cosas por hacer y si se cierran las nucleares nada lento y difícil será el proceso.
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anv #7 anv
emisiones 0 en 2040 sin nuclear si bajan un 40% su demanda energética

Genial. Votemos a VOX para que haga lo mismo que Milei y cierren muchas empresas. Así reducimos el gasto de energía en muchos frentes. Para empezar en las empresas pero después en los hogares que al no tener dinero no podrán pagar por la calefacción y a lo sumo tendrán que recurrir a la leña que puedan recoger por ahí.

A ver cuándo empiezan con el MEGA que de paso suena muchísimo mejor que MAGA.
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ElBeaver #11 ElBeaver
Entonces, la India puede continuar contaminando.
1 K 20
pepel #5 pepel *
Pero si están empeñados en aumentar la IA, con incrementos fortísimos de energía, algo estamos haciendo mal.
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LokoYo_ #10 LokoYo_
#5 Nosotros los estamos haciendo mal , lo demas no.
Por vamos a la cola de innovacion y relevancia, excepto para camareros y apellas al sol.

Me recuerda a cómo El reinado español seguía insistiendo en la esclavitud cuando otros países ya estaban en la revolución industrial, y asi nos fuimos a la cola
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
A su juicio, esto se consiguiría repartiendo esfuerzos en rebajar la demanda un 12% en la industria, un 25% en la edificación y un 72% en el transporte.

Adiós al vehículo eléctrico, todos en bicicleta o patinete
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#12 Hynkel
#1 O poniendo teletrabajo cuando sea posible.

Pero claro, eso quita muchas caretas a más de un interesado...
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Javi_Pina #4 Javi_Pina
Pronto la baja en consumo de combustible fósil igual nos viene forzada por la escasez.
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MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
¿Bajar la demanda un 40 por 100? Eso lo soluciona Thanos en un periquete.
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#3 endy
Greenpeace... han vuelto los 80? :troll:
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aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro
#3 En los 80 por lo menos parecia que habia algiuien al volante en Greenpeace...
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menéame