Greenpeace afirma que España y Portugal pueden lograr emisiones 0 en 2040 sin nuclear si bajan un 40% su demanda energética

España y Portugal pueden reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 99% para 2040, diez años antes de lo que plantean los planes de la Unión Europea (UE). Esta es la conclusión principal a la que llega 'Energía para vivir mejor: un modelo suficiente, eficiente y 100% renovable en 2040 para la Península Ibérica', el informe que Greenpeace ha presentado este lunes. "No contamos con nuclear y no contamos con captura y almacenamiento de carbono. (...) Y nos mantenemos dentro de los límites y con un sistema energético muy electrificado