Greenpeace afirma que España y Portugal pueden lograr emisiones 0 en 2040 sin nuclear si bajan un 40% su demanda energética

España y Portugal pueden reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 99% para 2040, diez años antes de lo que plantean los planes de la Unión Europea (UE). Esta es la conclusión principal a la que llega 'Energía para vivir mejor: un modelo suficiente, eficiente y 100% renovable en 2040 para la Península Ibérica', el informe que Greenpeace ha presentado este lunes. "No contamos con nuclear y no contamos con captura y almacenamiento de carbono. (...) Y nos mantenemos dentro de los límites y con un sistema energético muy electrificado
| etiquetas: greenpeace , españa , portugal , demanda energética
Genial. Votemos a VOX para que haga lo mismo que Milei y cierren muchas empresas. Así reducimos el gasto de energía en muchos frentes. Para empezar en las empresas pero después en los hogares que al no tener dinero no podrán pagar por la calefacción y a lo sumo tendrán que recurrir a la leña que puedan recoger por ahí.
A ver cuándo empiezan con el MEGA que de paso suena muchísimo mejor que MAGA.
Por vamos a la cola de innovacion y relevancia, excepto para camareros y apellas al sol.
Me recuerda a cómo El reinado español seguía insistiendo en la esclavitud cuando otros países ya estaban en la revolución industrial, y asi nos fuimos a la cola
Adiós al vehículo eléctrico, todos en bicicleta o patinete
Pero claro, eso quita muchas caretas a más de un interesado...