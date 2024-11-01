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Grave cornada de 25 centímetros al subalterno Raúl Ruiz en Las Ventas: el pitón atravesó el muslo

Grave cornada de 25 centímetros al subalterno Raúl Ruiz en Las Ventas: el pitón atravesó el muslo

El torero fue prendido en el muslo derecho por el sexto novillo a la hora de colocar el segundo par de banderillas.

| etiquetas: tauromaquia , tortura , cultura de la incultura
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
pitercio #2 pitercio *
Si me das una corná
no me la des en el pecho.
Dámela en el culo
que tengo el bujero hecho.
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borteixo #7 borteixo
#2 sabias palabras
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Bourée #12 Bourée
#6 Y le hallan dado las dos orejas.
Y a #2 el rabo que tiene algo que tapar :troll:
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Rude #13 Rude
#2 bemba colorà!
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elgranpilaf #6 elgranpilaf
Espero que hallan sacado al toro por la puerta grande
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#5 ctm2000j
Que alguien diga cómo se encuentra el toro, por favor...
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gelatti #4 gelatti
Más cornás da el hambre :-D
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manzitor #10 manzitor
Accidente laboral?, donde está la inspección de trabajo?, y los EPIs, y el plan de prevención?
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#15 Perico12
Pena no me da, alegrarme pues tampoco.
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#11 xaxipiruli
Puedo llegar a entender el sadismo de querer torturar a un animal ya sea por enfermedad mental, maldad, incultura...

¿Pero existe alguna razón para hacerlo vestido de payaso?.
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#1 BoosterFelix
Os la subo para que disfrutéis de la cultura y el arte tanto como disfruto yo. Para que luego no digáis que no os aprecio.
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Free_palestine #14 Free_palestine
#1 la tortura no es cultura

meneame.net/m/Toréame  media
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#8 ver98
Digo yo... ¿Una vez ya hecho el ahujero, se puede sacar el pitón por el orificio de salida?
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#9 lamonjamellada
Estas cosas no le pasan a uno si está de terraceo o echando la siesta...
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#16 R2dC
Que hubiese estudiado.
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#3 Beltza01
25 cm. Ni Felipe el hermoso.
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menéame