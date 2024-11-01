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Grave cornada de 25 centímetros al subalterno Raúl Ruiz en Las Ventas: el pitón atravesó el muslo
El torero fue prendido en el muslo derecho por el sexto novillo a la hora de colocar el segundo par de banderillas.
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:
tauromaquia
,
tortura
,
cultura de la incultura
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#2
pitercio
*
Si me das una corná
no me la des en el pecho.
Dámela en el culo
que tengo el bujero hecho.
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#7
borteixo
#2
sabias palabras
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#12
Bourée
#6
Y le hallan dado las dos orejas.
Y a
#2
el rabo que tiene algo que tapar
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#13
Rude
#2
bemba colorà!
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#6
elgranpilaf
Espero que hallan sacado al toro por la puerta grande
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#5
ctm2000j
Que alguien diga cómo se encuentra el toro, por favor...
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#4
gelatti
Más cornás da el hambre
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#10
manzitor
Accidente laboral?, donde está la inspección de trabajo?, y los EPIs, y el plan de prevención?
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#15
Perico12
Pena no me da, alegrarme pues tampoco.
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#11
xaxipiruli
Puedo llegar a entender el sadismo de querer torturar a un animal ya sea por enfermedad mental, maldad, incultura...
¿Pero existe alguna razón para hacerlo vestido de payaso?.
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#1
BoosterFelix
Os la subo para que disfrutéis de la cultura y el arte tanto como disfruto yo. Para que luego no digáis que no os aprecio.
0
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#14
Free_palestine
#1
la tortura no es cultura
meneame.net/m/Toréame
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20
#8
ver98
Digo yo... ¿Una vez ya hecho el ahujero, se puede sacar el pitón por el orificio de salida?
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#9
lamonjamellada
Estas cosas no le pasan a uno si está de terraceo o echando la siesta...
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#16
R2dC
Que hubiese estudiado.
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#3
Beltza01
25 cm. Ni Felipe el hermoso.
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comentarios)
menéame
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no me la des en el pecho.
Dámela en el culo
que tengo el bujero hecho.
Y a #2 el rabo que tiene algo que tapar
¿Pero existe alguna razón para hacerlo vestido de payaso?.
meneame.net/m/Toréame