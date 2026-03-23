El gran terremoto en la IA está a punto de llegar: Jeff Bezos quiere recaudar 100.000 millones de dólares y lanzar el proyecto que será la revolución industrial de nuestra era

Bezos está preparando un movimiento colosal: un fondo de 100.000 millones para rediseñar la industria manufacturera mundial mediante IA, con ambiciones que abarcan desde chips hasta naves espaciales. Si se materializa, podría ser uno de los proyectos tecnológicos más influyentes de nuestra era.
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Si tan chachi pistachi es la idea que use su fondo y si falla, como es to listo y guapo y por eso tiene todo ese dineraco, pues lo recuperará rápido, ¿no funciona así?
Éste puto calvo de mierda sólo va a intentar copiarles el modelo, para quedarse él todo el dinero.
Esperemos que USA pete pronto y no lo consiga.
Menuda hostia se va a pegar.