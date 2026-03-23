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El gran terremoto en la IA está a punto de llegar: Jeff Bezos quiere recaudar 100.000 millones de dólares y lanzar el proyecto que será la revolución industrial de nuestra era

Bezos está preparando un movimiento colosal: un fondo de 100.000 millones para rediseñar la industria manufacturera mundial mediante IA, con ambiciones que abarcan desde chips hasta naves espaciales. Si se materializa, podría ser uno de los proyectos tecnológicos más influyentes de nuestra era.

| etiquetas: gran , terremoto , ia , llegar , jeff , bezos , quiere , recaudar , millones
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9 comentarios
3 1 2 K 30 tecnología
Andreham #3 Andreham
¿Por qué uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de 224 mil millones de dólares, tiene que pedir dinero?

Si tan chachi pistachi es la idea que use su fondo y si falla, como es to listo y guapo y por eso tiene todo ese dineraco, pues lo recuperará rápido, ¿no funciona así?
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#6 chavi
#3 Ademas en lo peor "solo" le quedarian 124000 millones...
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Dene #9 Dene
#3 porque mejor arriesgar el tuyo que el suyo...total, el saldrá ganando de todos modos
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#4 DotorMaster
La "revolución" para acaparar él una cantidad de poder nunca antes vista.
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Supercinexin #8 Supercinexin *
Esto ya lo está haciendo la República Popular China desde hace años, propulsando con ello el bienestar y el progreso de toda su población a unas cotas de desarrollo en masa nunca antes vistas en ningún otro país en la Historia.

Éste puto calvo de mierda sólo va a intentar copiarles el modelo, para quedarse él todo el dinero.

Esperemos que USA pete pronto y no lo consiga.
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#7 woke
si hay que volver al campo, se vuelve
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#5 chavi
Ojalá lo consiga y se los pula todos.

Menuda hostia se va a pegar.
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Naves espaciales... wow.
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#2 sorlak
Trump ajusta un par de aranceles y ale.. ya tiene el dinero
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menéame