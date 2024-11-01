edición general
Gran día para La 1 con España (30.1%), 'La Revuelta' de prime time (14.6%) y el récord de Silvia Intxaurrondo (22.3%)

La 1 de RTVE es la cadena más vista por cuatro día consecutivo. Lo hace apoyándose en otro partido de la selección masculina de fútbol (3.7 millones de espectadores) y en ofertas como 'La hora de La 1', que anota récord de temporada y su segunda mejor cuota del año, y 'La Revuelta', que impulsa el prime time de la pública tras el fútbol pese a perder con 'El Hormiguero' (14% vs 18% durante los 35 minutos que compiten entre sí)

#10 uvi
Ahora entendéis los ataques por parte del PP y Vox..porque es de los únicos medios que no pueden controlar y hacer que publiquen su discursito como teleayuso o narcovision.
4 K 69
hormiga_cartonera #18 hormiga_cartonera
#10 lo público funciona cuando se gestiona bien. TVE ahora es un claro ejemplo y para constatación, los resultados de audiencia. A mamarla fachitas!!
1 K 19
#21 Somozano
#18 Únicamente están sacando los resultados que ya sacaba la TVE de Rajoy hace 15 años
La educación en Castilla y León tiene puntuaciones a la altura de Finlandia superando ampliamente a sitios como Cataluña o país Vasco
Supongo que es mérito del PP que gobierna desde el 87
No?
0 K 6
Ratoncolorao #12 Ratoncolorao
#11 Puta, dijo la Tacones...
No como tú, que leyendo tus comentarios parece que los escribiera un aborto de Abascal pero en cortito, que ya es decir.
2 K 42
Kmisetas #13 Kmisetas
#12 pues nada bloqueado por insultos, pocacosa.
6 K -20
#19 Leon_Bocanegra
Ostia, la Intxaurrondo, con el escozor que produce esa tipa a la derechusma... Esto va a estar interesante.
2 K 42
#22 Somozano *
#19 Claro porque la TV pública está para provocar escozor en medio país no?
Por otro es lo lógico. La TV es para viejos, la TV matutina es aún más para viejos
Solo los viejos votan ya a la izquierda
Yo no pondría las elecciones demasiado lejos que cada semana se te mueren votantes
0 K 6
#23 Leon_Bocanegra
#22 no, cariño, la televisión no está para provocar escozor a nadie. El problema es que a la derechusma le da escozor el buen periodismo. Por eso Intxaurrondo les produce escozor.
Hasta tú eres capaz de entender la diferencia entre algo bien hecho que produce escozor y algo hecho para producir escozor.
Pero si no lo entiendes, en tu trabajo habrá algún profesor que tenga dos dedos de frente y pueda explicartelo
0 K 10
Ratoncolorao #9 Ratoncolorao *
#8 No proyectes, señor marzo 2025, que tienes el historial de comentarios entre el asco y la pena.
De TelemaNdril no vas a comentar nada, por lo que sea.
1 K 32
Kmisetas #11 Kmisetas
#9 Y vamos para bingo mentando el mes de registro. Sois un puto meme.
4 K -9
vviccio #17 vviccio *
Me parece muy mal que usen el fúrbol para que La1 presuma de audiencia cuando tienen el canal Teledeporte abandonado.
No paran de cortar la programación habitual para meter el fúrbol con calzador en La1 y escupir en la cara de la audiencia a la que el fúrbol le da igual, solo consiguen que la gente odie cada vez más el fúrbol y a los directivos de RTVE.
1 K 22
vicvic #15 vicvic *
Vaya bombo se le da por aquí a un medio que, según puedes leer habitualmente aquí, esta muerto. Pero vaya, lo único que importa es la propaganda, como cuando la Revuelta superaba al hormiguero que era notícia de portada, y cuando ocurría viceversa decían que era cansina y se negatibizaba.:troll: ¡Propaganda al poder!
1 K 22
Lamantua #16 Lamantua
Ojalá cierren todas.
0 K 9
Capaza #4 Capaza
Bien por Silvia Intxaurrondo porque tiene que llegar a un publico el de las mañanas que ha estado acostumbrado a sintonizar las privadas, en el caso de Broncano, ayer se beneficio del futbol y aun asi no gano a su competencia directa en la coincidencia. La Revuelta deberia recortarse su emisión a las entrevistas y el resto de parafernalia quien lo quiera ver en RTVE Play y con ello harias que el prime time de la 1 fuese mas pronto y mas coherente.
0 K 6
Kmisetas #1 Kmisetas *
Nueva panfletada, es un no parar. Ya hasta sacando pecho por el fútbol, increible.
10 K -15
Catacroc #2 Catacroc
#1 Madre mia, parece que escuece mucho. ¿Has probado el hemoal?
16 K 195
Kmisetas #3 Kmisetas
#2 No, pero respeto tus fetiches.
5 K 30
manzitor #5 manzitor
#1 Mientras los competidores lo hacen y se dan todo el autobombo del mundo, RTVE debería esconderse y callarse cuando tiene buenos resultados según tu opinión?
4 K 66
Kmisetas #7 Kmisetas
#5 El artículo viene de un panfleto, no de rtve.
4 K 10
Ratoncolorao #6 Ratoncolorao
#1 Pero dilo sin cagarte encima, cuñao.
2 K 44
Kmisetas #8 Kmisetas
#6 Anda, asoma el propagandista que convierte panfletadas en noticia.
4 K -2
Veelicus #14 Veelicus
#1 pon por aqui un link donde se vea la verdad de los resultados, del egm o similar, para asi darle en los morros a estos comunistas bolivarianos que se alegran de que una television publica tenga audiencia.
1 K 27
Thornton #20 Thornton
#1 ¿Te quedas con el dato del fútbol? Señalann la luna y tú mira el dedo.
0 K 19

