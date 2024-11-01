Gran día para La 1 con España (30.1%), 'La Revuelta' de prime time (14.6%) y el récord de Silvia Intxaurrondo (22.3%)

La 1 de RTVE es la cadena más vista por cuatro día consecutivo. Lo hace apoyándose en otro partido de la selección masculina de fútbol (3.7 millones de espectadores) y en ofertas como 'La hora de La 1', que anota récord de temporada y su segunda mejor cuota del año, y 'La Revuelta', que impulsa el prime time de la pública tras el fútbol pese a perder con 'El Hormiguero' (14% vs 18% durante los 35 minutos que compiten entre sí)