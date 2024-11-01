edición general
22 meneos
35 clics
El gran bulo de las violaciones [eng]

El gran bulo de las violaciones [eng]

Tras 18 meses, todavía no hay denunciantes dispuestas a declarar haber sido violadas. De hecho, la Fiscal General de Israel, Moran Gez, admitió en enero de 2025 que no ha identificado a ninguna víctima susceptible de procesamiento. Señala que, lamentablemente, existe una gran brecha entre la percepción pública y lo presentado en los medios de comunicación, en comparación con la realidad. En su opinión, la razón de esta brecha es que las víctimas fueron asesinadas o que las mujeres violadas no están dispuestas a revelarlo. Sin embargo...

| etiquetas: palestina , israel , violación , hoax , brunskell-devans
19 3 0 K 272 politica
4 comentarios
19 3 0 K 272 politica
loborojo #2 loborojo
Pues en Telemadrid no hablan de otra cosa y quién lo cuestione es laeta venezolana
2 K 37
oghaio #3 oghaio
Extraordinario artículo. Gracias, #0
0 K 20
Pertinax #1 Pertinax *
Esas violaciones, en el caso de ser ciertas, que puede ser, no justifican el genocidio.

Que Hamás son unos follacabras no lo dudan más que las mermas. Que los sionistas son genocidas, los criminales.
0 K 12
platypu #4 platypu
No esperaba menos de una web propagandistica
0 K 7

menéame