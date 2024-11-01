Google Maps era la guía perfecta para cenar o viajar. Hasta que una ley en Alemania permitió a los locales silenciar a sus clientes

El dato es demoledor: el 99,97% de todas las reseñas de Google Maps eliminadas por motivos de difamación en los 27 países de la Unión Europea provienen exclusivamente de Alemania. No es que los alemanes sean más críticos que nadie en Internet, sino que sus negocios han encontrado un atajo para silenciar críticas. . El problema radica en cómo la ley alemana protege la reputación de las empresas. Si en otros países hemos visto cómo los pequeños negocios sufren estafas con oleadas de reseñas negativas para arruinar su reputación, en Alemania (...)
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Venía a decir algo así como que era un chiringuito caza turistas con café caro y malo.
creo que fue en Berlin, un garito enganchaturistas
Igual debería subirles una estrellita
Con lo que no se ha solucionado nada, se pueden seguir poniendo críticas falsas, no se leerán pero constará que ha habido una incidencia censurada.