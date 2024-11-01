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Google Maps era la guía perfecta para cenar o viajar. Hasta que una ley en Alemania permitió a los locales silenciar a sus clientes

Google Maps era la guía perfecta para cenar o viajar. Hasta que una ley en Alemania permitió a los locales silenciar a sus clientes

El dato es demoledor: el 99,97% de todas las reseñas de Google Maps eliminadas por motivos de difamación en los 27 países de la Unión Europea provienen exclusivamente de Alemania. No es que los alemanes sean más críticos que nadie en Internet, sino que sus negocios han encontrado un atajo para silenciar críticas. . El problema radica en cómo la ley alemana protege la reputación de las empresas. Si en otros países hemos visto cómo los pequeños negocios sufren estafas con oleadas de reseñas negativas para arruinar su reputación, en Alemania (...)

| etiquetas: google maps , alemania , reseñas
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10 comentarios
5 2 0 K 89 actualidad
cosmonauta #1 cosmonauta *
Tengo una reseña en un chiringuito de Berlín que me eliminaron, con un aviso bastante chungo aludiendo a leyes alemanas.

Venía a decir algo así como que era un chiringuito caza turistas con café caro y malo.
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silencer #2 silencer
#1 Sí, a mi me pasó lo mismo!!!
creo que fue en Berlin, un garito enganchaturistas
2 K 28
#5 cajadecartonmojada *
#1 #2 Mis críticas negativas a bares/restaurantes en Alemania siguen puestas desde hace años, por lo que creo que puedo decir que los sitios eran una mierda, pero al menos parecen honestos xD

Igual debería subirles una estrellita :-D
2 K 36
sorrillo #10 sorrillo *
#5 También podría ser que la ley no tuviera efectos retroactivos y no pudieran actuar contra reseñas hechas antes de la aprobación de la ley. Dado que lo han ligado con un acto de difamación a quien pone la reseña esa sería una protección lógica para los ciudadanos que escribieron la reseña antes de la aprobación de esa ley.
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angelitoMagno #7 angelitoMagno
Lo mejor es fijarse si hay camiones aparcados
2 K 33
Gry #3 Gry
A mí me borraron una en España en la que decía que había visto una rata, con fotos y todo de la rata en cuestión. :-P
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nopolar #8 nopolar
#3 De todas las reseñas negativas que he puesto en Google maps o en Amazon no me han publicado ni la mitad. Y estaban redactadas de forma correcta y educada.
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#9 Pitchford
La verdad es que si miras mucho las opiniones de los sitios, sobretodo las malas, al final te haces un bocadillo en el hotel.. :shit:
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#4 DotorMaster *
Pues yo eso de que cualquiera pueda dejar reseñas o comentarios con valoraciones en gogle me parece un putiferio. Es como lo de la pena de muerte, que puede que muchas veces se aplique de forma acertada, pero por una vez que se aplique de forma equivocada ya no vale la pena (si se me permite la comparación).
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#6 Tiranoc
<<ya no conviene fiarse ciegamente de las estrellitas, sino mirar el cartel de advertencia para descubrir cuántas opiniones han tenido que censurar legalmente sus dueños con el objetivo de mantener esa reputación.>>

Con lo que no se ha solucionado nada, se pueden seguir poniendo críticas falsas, no se leerán pero constará que ha habido una incidencia censurada.
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menéame