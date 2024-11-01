Google bloquea las búsquedas de IA sobre Trump y demencia [ENG]

Google ha bloqueado los resultados de búsqueda de IA para la consulta “¿muestra Trump signos de demencia?” así como otras preguntas sobre su agudeza mental, aunque sí muestra resultados de IA para búsquedas similares sobre otros presidentes. Al realizar la búsqueda sobre el presidente Trump, los resúmenes de IA muestran un mensaje que dice: “No hay un resumen de IA disponible para esta búsqueda”. Búsquedas similares sobre Trump están limitadas de la misma manera.