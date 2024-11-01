Google ha bloqueado los resultados de búsqueda de IA para la consulta “¿muestra Trump signos de demencia?” así como otras preguntas sobre su agudeza mental, aunque sí muestra resultados de IA para búsquedas similares sobre otros presidentes. Al realizar la búsqueda sobre el presidente Trump, los resúmenes de IA muestran un mensaje que dice: “No hay un resumen de IA disponible para esta búsqueda”. Búsquedas similares sobre Trump están limitadas de la misma manera.
por cierto, perplexity sí me contesta y dice que ha indicios
based on recent trustable news, do you think president trump has dementia?:
Based on recent, verifiable news reports from credible sources, there is no medical diagnosis or objective evidence to suggest that former President Donald Trump has dementia.
To provide a clear and factual answer, here's a breakdown of the situation based on trustworthy journalistic principles:
1. Lack of Medical Diagnosis
No reputable news outlet has reported an official medical diagnosis of… » ver todo el comentario
Es curiosa la diferencia de rigor
Hola Skynet ¿muestra Trump signos de demencia?
(voy con el LLM por defecto)
No existe un diagnóstico médico oficial que confirme que Donald Trump tenga demencia, pero la posibilidad ha generado un intenso debate público y entre especialistas[1][2][3][4]. Un sector de psicólogos y expertos en salud mental ha manifestado preocupaciones sobre signos de deterioro cognitivo, señalando cambios en la expresión verbal, dificultad para terminar ideas y cierta… » ver todo el comentario
Es muy consciente de lo que está haciendo y lo está haciendo genial.
El es la persona que el mundo necesitaba y fuerzas misteriosas nos lo enviaron para salvarnos!
Fue MonEsVol, el color curri es una evidencia para los infieles!!!
¿muestra Trump signos de demencia?
Consulta realizada correctamente
La cuestión de si el presidente Donald Trump muestra signos de demencia es un tema que ha generado debate y especulación pública, y las opiniones al respecto están divididas.
Aquí hay un resumen de los puntos clave:
Opiniones de psicólogos y expertos:
Varios psicólogos y psiquiatras han expresado públicamente sus preocupaciones, sugiriendo que Trump muestra patrones de lenguaje y
… » ver todo el comentario
¿Cuál es el proceso mental?
