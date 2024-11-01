edición general
Golpe de Estado en Madagascar tras enormes protestas

Durante la mañana del 12 de octubre proclamaban que tomaban el control de todas las fuerzas militares del país: “A partir de ahora, todas las órdenes del ejército malgache, ya sea terrestre, aéreo o naval, procederán del cuartel general de CAPSAT”... el presidente Andry Rajoelina ha abandonado el país en un avión militar francés, tiene ciudadanía francesa, abdicando de facto, habría un vacío de poder que no esta claro quien asumiría...

Otros aliados del presidente, como el anterior primer ministro Christian Ntsay o el empresario Mamy Ravatomanga, el hombre más rico de la isla, han abandonado el país en un avión privado aterrizando en Mauricio.
