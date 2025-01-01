El Gobierno de Ucrania presenta una ley para encarcelar a los hombres en edad militar que huyan del país

El Gobierno de Volodimir Zelenski, ha presentado ante el Parlamento un proyecto de ley que busca meter en prisión a todos los que salgan del país ilegalmente para evitar el reclutamiento en las Fuerzas Armadas. El Gobierno ha justificado la medida debido al gran aumento de los intentos de salir del país de manera irregular desde que se decretó la ley marcial con motivo de la invasión rusa de Ucrania. Los problemas de reclutamiento son tales, que se ha aprobado por ley la movilización dentro de los centros penitenciarios...