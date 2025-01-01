El Gobierno de Ucrania presenta una ley para encarcelar a los hombres en edad militar que huyan del país

El Gobierno de Volodimir Zelenski, ha presentado ante el Parlamento un proyecto de ley que busca meter en prisión a todos los que salgan del país ilegalmente para evitar el reclutamiento en las Fuerzas Armadas. El Gobierno ha justificado la medida debido al gran aumento de los intentos de salir del país de manera irregular desde que se decretó la ley marcial con motivo de la invasión rusa de Ucrania. Los problemas de reclutamiento son tales, que se ha aprobado por ley la movilización dentro de los centros penitenciarios...
| etiquetas: gobierno , ucrania , ley , encarcelamiento , desertores
Que vayan a la guerra quienes la provocan, sus hijos y sus mujeres, verías que pronto se acabaría la maldita guerra.
Asco de fascistas y nazis y de sus putas guerras. Que vayan ellos.
Además, las bajas son prácticamente nulas. Se conoce que hace unos meses por ejemplo un soldado ucraniano se comió una ración de combate en mal estado y esto le provocó una diarrea, pero le dieron un poco de loperamida y se le pasó ese mismo día.
Nada que ver con los 800.000 soldados rusos muertos en combate que calcula a ojo de buen cubero la… » ver todo el comentario
Y me pregunto,si están fuera como los van a detener?
Esta ley, dudo que se aplique a los hijos de los adinerados, que fueron los primeros en salir, es una ley para que retorne la plebe.
Noticia de mierda para intentar incitar al odio contra Ucrania por parte de la chupipandi rusoplanista de meneame.