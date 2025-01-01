edición general
El Gobierno de Ucrania presenta una ley para encarcelar a los hombres en edad militar que huyan del país

El Gobierno de Volodimir Zelenski, ha presentado ante el Parlamento un proyecto de ley que busca meter en prisión a todos los que salgan del país ilegalmente para evitar el reclutamiento en las Fuerzas Armadas. El Gobierno ha justificado la medida debido al gran aumento de los intentos de salir del país de manera irregular desde que se decretó la ley marcial con motivo de la invasión rusa de Ucrania. Los problemas de reclutamiento son tales, que se ha aprobado por ley la movilización dentro de los centros penitenciarios...

cax #2 cax
Toda mi solidaridad y simpatía hacia los desertores ucranianos y rusos.

Que vayan a la guerra quienes la provocan, sus hijos y sus mujeres, verías que pronto se acabaría la maldita guerra.

Asco de fascistas y nazis y de sus putas guerras. Que vayan ellos.
Supercinexin #9 Supercinexin
¿Para qué? Si no hace falta: los guerreros ucranianos van encantados al Frente, cantando y bailando de alegría de poder defender a su país.

Además, las bajas son prácticamente nulas. Se conoce que hace unos meses por ejemplo un soldado ucraniano se comió una ración de combate en mal estado y esto le provocó una diarrea, pero le dieron un poco de loperamida y se le pasó ese mismo día.

Nada que ver con los 800.000 soldados rusos muertos en combate que calcula a ojo de buen cubero la…   » ver todo el comentario
cutty #4 cutty *
Y pensar que hace poco más de tres años estuvieron a punto de firmar una autonomía tipo Galicia para el Donbas, cero muertos y cero destrucción de infraestructuras.
cocolisto #1 cocolisto *
Tengo una pareja ucraniana vecinos con dos niños de corta edad que dicen que sí,que van a volver enseguida {0x1f603}
Y me pregunto,si están fuera como los van a detener?
Lyovin81 #7 Lyovin81
#1 a Carapolla, alcalde de la Villa de Mandril, le hicieron una llamada falsa haciéndose pasar por autoridades ucranianas y el miserable dijo que podían contar con él para delatar a ucranianos que estén en Madrid huyendo de la guerra.
#8 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 Pues con la ayuda inestimable de nuestros políticos. :hug:
#12 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Cuando empezó la guerra y se iba a anunciar la ley de reclutamiento, primero se aviso a todos los ciudadanos de bien, adinerados, que salieran del país, no vaya a ser que le toque alistarse al hijo de algún político. Una vez que estos que formaron caravanas con sus cochazos para pirarse, ya habían salido, se anunció el reclutamiento para todos (los que quedaban). Pero claro, no todos son tan beligerantes como Zelesky desde su residencia oficial, así que se decenas de miles se fugaron...

Esta ley, dudo que se aplique a los hijos de los adinerados, que fueron los primeros en salir, es una ley para que retorne la plebe.
#3 solojavi
Amenazar con cárcel si te pillan huyendo o ir voluntariamente a morir por los oligarcas de tu país. Yo intentaría escapar y si me pillan igualmente no iría al frente.
#13 veratus_62d669b4227f8
Mejor en una carcel que muerto, paralitico, quemado o amputado para que unos sinverguenzas se forren y otros hijos de la gran puta jueguen a sus jueguecitos de guerra desde sus putos despachitos. Que vayan ellos, sus hijos, sus nietos y puta madre. El desenlace de esta guerra esta escrito desde el primer dia.
janatxan #5 janatxan
¿Pero aun quedan hombres vivos en edad militar en ucrania?
#11 pozz
#5 Hace casi 3 años que los ucranianos solo combaten con embarazadas, adolescentes y ancianos.
Suigetsu #15 Suigetsu
#5 Hasta hace poco los menores de 22 estaban extentos. Para intentar no cargarse una generación.
#10 pozz *
Vivir en un pais conlleva una serie de derechos y obligaciones. En España tambien se haria lo mismo en caso de guerra.... es mas, hace unos años, en España, la evasion del servicio militar obligatorio, conllevaba pena de carcel.
Noticia de mierda para intentar incitar al odio contra Ucrania por parte de la chupipandi rusoplanista de meneame.
#14 veratus_62d669b4227f8
#10 Vete tú de voluntario. Una cosa es luchar por tu vida o por tu pais y otra muy diferente irte directo a la muerte a una guerra perdida y sin sentido desde el primer momento. YO desde luego NO iria jamas a una guerra si no van antes los hijos, familiares y quienes tienen la obligacion de evitarla negociando, si les veo a ellos quizas entonces me lo crea,mientras tanto no, te lo repito, vete tu que tanto defiendes esta carniceria desde hace tiempo.
