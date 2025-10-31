edición general
15 meneos
15 clics

El Gobierno presiona a Amazon por su ERE tras sus resultados récord: "Es el modelo de la vergüenza"

Una empresa que tiene beneficios millonarios y que deja tirados a sus trabajadores y trabajadoras es un modelo de la vergüenza», subrayó Yolanda Díaz en su cuenta de Bluesky. El expediente de regulación de empleo (ERE) que anunció ayer Amazon para 1.200 trabajadorescorporativos provocó fuertes críticas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, quien denunció que «el milagro Amazon sea este: Jeff Bezos al servicio de Trump, no pagar impuestos, destruir el pequeño comercio y maltratar a sus trabajadores».

| etiquetas: gobierno , presiona , amazon , resultados , récord , modelo , vergüenza
12 3 1 K 82 politica
15 comentarios
12 3 1 K 82 politica
Comentarios destacados:    
#3 tronxy_x5s
Amazon no es una ONG, los únicos que meten personal a base de deuda porqué pueden endeudarse eternamente son los estados y los bancos centrales imprimiendo dinero y volviéndonos más pobres al resto...
4 K 58
#5 Marisadoro *
#3 Las ONGs y las empresas tienen que cumplir la legislacion, incluido el
Artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
www.conceptosjuridicos.com/estatuto-de-los-trabajadores-articulo-51/

Solo es eso.
1 K 21
Connect #7 Connect
#5 Es decir, que hay que esperar a que se presenten unas cuentas negativas para iniciar un proceso de despido. Aunque veas que mantener tanto personal te va a llevar a números negativos, no vale prevenir, sino que hay que esperar. Pues apañado vamos entonces...
1 K 29
#10 Marisadoro *
#7 No.
Existen varias causas recogidas en la ley: Económicas, organizativas, técnicas, productivas, fuerza mayor...

Entre las causas económicas se encuentran las pérdidas previstas o actuales o la disminución persistente de de ingresos o ventas.
2 K 38
#15 MPR
#7 No prevén pérdidas en ningún momento, lo único que prevén es tener todavía más beneficios si despiden.
0 K 8
#14 MPR
#3 Falacia del falso dilema.

¿Quién ha dicho que se tengan que endeudar? Nadie, sólo tú para sacar tu argumento chorra, precisamente tienen beneficios record, nada de endeudarse.
0 K 8
sorrillo #9 sorrillo
A Amazon hay que controlarle que no lleve a cabo acciones monopolísticas, que no se aproveche de su posición dominante para vender a pérdidas para destruir sectores y luego subir precios y otros tipos de técnicas negativas para la competencia.

Pero que robotice sus instalaciones y reduzca personal no es algo contra lo que se deba luchar, eso favorece la eficiencia y en un mercado sano repercute positivamente en el ciudadano por que ve bajar los precios de los productos.

Lo que sí debe hacer…   » ver todo el comentario
1 K 24
Ashark #4 Ashark
Es un clásico. No pagar impuestos, destruir el pequeño comercio y maltratar a sus trabajadores es de primero de supermillonario.
1 K 17
#6 colorincolorado
Vergüenza debería tener quien pudiendo hacer un cambio legislativo para defender a los trabajadores no lo hace.
0 K 10
Sir #2 Sir
Me pregunto porque no habla del ERE de Microsoft España presentado hace uno-dos meses y si del de Amazon
0 K 10
alcama #12 alcama
#2 Porque en la izquierda no es el qué sino el quién
0 K 6
#8 Cincocuatrotres
En Noruega no hay Amazon, han preferido proteger el comercio local, Noruega no es una colonia, nosotros si, Noruega es rica, nosotros no somos ricos. Podíamos haber intentado potenciar a Él Corte Inglés, por ejemplo u otro, pero como somos una colonia preferimos destruir nuestro tejido, cosas de políticos comprados o vendidos.
0 K 8
platypu #13 platypu
#8 España no es rica por culpa de amazon. Y noruega lo del petroleo ya tal. Lo peor de todo es que lo dices enserio
0 K 7
#1 doppel *
y no os da vergüenza los sueldazos públicos que cobráis, cada año más altos ?
5 K -2
Magog #11 Magog
#1 falso dilema
0 K 11

menéame