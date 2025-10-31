El Gobierno presiona a Amazon por su ERE tras sus resultados récord: "Es el modelo de la vergüenza"

Una empresa que tiene beneficios millonarios y que deja tirados a sus trabajadores y trabajadoras es un modelo de la vergüenza», subrayó Yolanda Díaz en su cuenta de Bluesky. El expediente de regulación de empleo (ERE) que anunció ayer Amazon para 1.200 trabajadorescorporativos provocó fuertes críticas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, quien denunció que «el milagro Amazon sea este: Jeff Bezos al servicio de Trump, no pagar impuestos, destruir el pequeño comercio y maltratar a sus trabajadores».
Artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
www.conceptosjuridicos.com/estatuto-de-los-trabajadores-articulo-51/
Solo es eso.
Existen varias causas recogidas en la ley: Económicas, organizativas, técnicas, productivas, fuerza mayor...
Entre las causas económicas se encuentran las pérdidas previstas o actuales o la disminución persistente de de ingresos o ventas.
¿Quién ha dicho que se tengan que endeudar? Nadie, sólo tú para sacar tu argumento chorra, precisamente tienen beneficios record, nada de endeudarse.
Pero que robotice sus instalaciones y reduzca personal no es algo contra lo que se deba luchar, eso favorece la eficiencia y en un mercado sano repercute positivamente en el ciudadano por que ve bajar los precios de los productos.
Lo que sí debe hacer…