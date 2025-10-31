El Gobierno presiona a Amazon por su ERE tras sus resultados récord: "Es el modelo de la vergüenza"

Una empresa que tiene beneficios millonarios y que deja tirados a sus trabajadores y trabajadoras es un modelo de la vergüenza», subrayó Yolanda Díaz en su cuenta de Bluesky. El expediente de regulación de empleo (ERE) que anunció ayer Amazon para 1.200 trabajadorescorporativos provocó fuertes críticas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, quien denunció que «el milagro Amazon sea este: Jeff Bezos al servicio de Trump, no pagar impuestos, destruir el pequeño comercio y maltratar a sus trabajadores».