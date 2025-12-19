Muere un testigo clave del 'Safari de Sarajevo' pocas semanas después de abrirse la investigación en Italia

La muerte de un excomandante paramilitar serbobosnio, considerado un testigo clave en la investigación en Italia del llamado “Safari de Sarajevo” —la sospecha de que durante el asedio de la capital bosnia en los años 90 extranjeros adinerados pagaron por disparar a civiles—, provocó este viernes llamamientos para suspender su incineración y exigir una autopsia. Slavko Aleksic, exlíder de una unidad paramilitar serbobosnia, falleció el jueves de forma repentina a los 69 años en la ciudad de Trebinje, al sur de Bosnia...
| etiquetas: muere , testigo , safari , sarajevo , investigación , italia
- Pero ¿cómo dice eso, si lo han decapitado?
- Pues porque si decapitan a alguien, naturalmente muere.
La lógica dice que cuando matan a uno, el resto estará más seguro de hablar porque no van a hacer algo tan burdo como matar a otro par, porque cantaría demasiado.
Pero claro, eso es lo lógico. En 2025 que todo son jajas y chanzas y "mira los rusos", probablemente podrían matar a todos los testigos, sacar un artículo en periódico de tirada nacional diciendo que los han matado para que no hablasen, y no pasaría nada.