Muere un testigo clave del 'Safari de Sarajevo' pocas semanas después de abrirse la investigación en Italia

La muerte de un excomandante paramilitar serbobosnio, considerado un testigo clave en la investigación en Italia del llamado “Safari de Sarajevo” —la sospecha de que durante el asedio de la capital bosnia en los años 90 extranjeros adinerados pagaron por disparar a civiles—, provocó este viernes llamamientos para suspender su incineración y exigir una autopsia. Slavko Aleksic, exlíder de una unidad paramilitar serbobosnia, falleció el jueves de forma repentina a los 69 años en la ciudad de Trebinje, al sur de Bosnia...

11 comentarios
Comentarios destacados:    
Antipalancas21
Culpa de la camorra. xD
0 K 20
jm22381
La cazaron? :-S
0 K 17
berkut
Ha sido el fiscal general
0 K 11
Spirito
- Murió de muerte natural.
- Pero ¿cómo dice eso, si lo han decapitado?
- Pues porque si decapitan a alguien, naturalmente muere.
0 K 8
malditopendejo
Podemos decir que se ha hecho un "Epstein"?
0 K 8
Andreham
El resto ya se asegurarán de estar calladitos si no quieren acabar demasiado pronto sus últimos 10-15 años de vida.

La lógica dice que cuando matan a uno, el resto estará más seguro de hablar porque no van a hacer algo tan burdo como matar a otro par, porque cantaría demasiado.

Pero claro, eso es lo lógico. En 2025 que todo son jajas y chanzas y "mira los rusos", probablemente podrían matar a todos los testigos, sacar un artículo en periódico de tirada nacional diciendo que los han matado para que no hablasen, y no pasaría nada.
0 K 8
bigmat
No cayó desde el balcón. ?(
0 K 7
Pertinax
Aprendieron de su aliada Rusia cómo se solucionan los problemas.
6 K 1
Spirito
#4 Si no fuera porque eres virgen desde hace muchas décadas, según dicen las malas lenguas, hubiera pensado que alguna vez un ruso te quitó la novia. xD
8 K 80
Pertinax
#6 Yo tengo más frungido que tú y los que te votan positivo en siete vidas. Si ese es vuestro baremo para juzgar a una persona (bastante solysombrero, por cierto), un día monto un Pregúntame con fotos de mi antigua mazmorra. Siske, siske... qué CB6000 merecéis algunos. Y qué poca vida. Lo felices que seríais recibiendo bambú. :troll:
0 K 17
Pertinax
#6 Dicho lo cual, y por centrar el debate. ¿Tú y los tuyos sabéis que este paio era Comandante del ejército de la República Srpska, apoyada por Rusia ¿Verdad? ¿VERDAD? :roll:
0 K 17

