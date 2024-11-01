edición general
El Gobierno pide al Congreso anular la bajada del IVA a alimentos básicos que el PP aprobó en el Senado

El Gobierno ha presentado este martes en el Congreso un escrito de disconformidad con la tramitación de una enmienda que el PP aprobó en el Senado para bajar el IVA de carnes, pescados, conservas, leche y huevos y cuya ratificación iba a votarse este jueves en el Pleno. El Gobierno ya intentó vetar en el Senado esta enmienda que se introdujo a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, acogiéndose al poder que la Constitución le concede para impedir la tramitación de cualquier medida legislativa que implique «un aumento de los créditos.

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Veo que el fatxerio no sabe que ha pasado en anteriores bajadas de IVA.

Bueno si lo saben, pero como mienten como ratas ya que son así, no le dicen la verdad ni al médico.
2 K 50
#5 Leon_Bocanegra
Que gustazo da bajar el IVA desde la oposición.
2 K 42
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Pa cuando lleguen ellos subirlo dos puntos como ya hicieron,
0 K 19
Abcdefghijklm #8 Abcdefghijklm
#6 como entre el PP+VOX nos van a freir a impuestos para cumplir el 5% de la OTAN, además de privatizar todo lo que pillen
0 K 6
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#5 Sabiendo que cuando llegue al congreso no saldrá adelante, eso si ya con ello comen el cococ a unos cuantos.
0 K 20
denocinha #1 denocinha
Pero los del gobierno no eran los buenos?
3 K 37
Priorat #4 Priorat
#1 Sí, pero esto hay que aprobarlo en presupuestos. Es bastante obvio que no se pueden bajar unos impuestos si no se suben otros o se reducen los gastos.
9 K 116
Dramaba #12 Dramaba
#4 Correcto. Esto simplemente es una maniobra para hacer quedar mal al gobierno.
0 K 10
#16 VFR *
#4 no contemplas incrementar la deuda pública? o que suba la base imponible de los actuales, por ejemplo mayores salarios sube irpf recaudado
0 K 7
Gadfly #17 Gadfly
#1 es que el gobierno los quiere bajar mas aun que el PP
0 K 7
Torrezzno #15 Torrezzno
La de malabares que tienen que hacer para no admitir que el bolsillo tiene un agujero cada vez mas grande
0 K 20
powernergia #7 powernergia
Lo que tiene que hacer Sánchez es dejar a esta cuadrilla con el culo torcido y asegurarse la reelección.

Receta?
Bajada de IVA general al 18% y reducción de 5 puntos el IRPF por debajo de 50000€ (progresivo).

Me iba a reír mucho tanto si vuelve a salir Sánchez como si no.
1 K 20
mikhailkalinin #10 mikhailkalinin
#7 Veo y lo subo a seguir las ofertas de Ayuso rebasasando un pelin rollo banco Sabadell con las kokotxas.
0 K 9
Pacman #19 Pacman
#7
le tendremos que mandar un Twitter a Oscar Puente con un "no hay huevos"
0 K 11
#13 jjmf
Menos mal que es el Gobierno más progresista de la historia.
1 K 17
Pacman #18 Pacman
que lo hagan por decreto

Como tantas otras cosas.
0 K 11
johel #14 johel *
Menudo postureo, una enmienda de ese tipo no pasa el control presupuestario del propio senado... ni fuera.
¿Alguien sabe donde habian calzado los del pp la citada la enmienda?
0 K 11
#2 VFR
Que paguen los ricos
0 K 7
Chepacoleta #11 Chepacoleta
El PERROE y sus palmeros retratados, para variar.
0 K 6

