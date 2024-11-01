El Gobierno pide al Congreso anular la bajada del IVA a alimentos básicos que el PP aprobó en el Senado

El Gobierno ha presentado este martes en el Congreso un escrito de disconformidad con la tramitación de una enmienda que el PP aprobó en el Senado para bajar el IVA de carnes, pescados, conservas, leche y huevos y cuya ratificación iba a votarse este jueves en el Pleno. El Gobierno ya intentó vetar en el Senado esta enmienda que se introdujo a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, acogiéndose al poder que la Constitución le concede para impedir la tramitación de cualquier medida legislativa que implique «un aumento de los créditos.
| etiquetas: gobierno , congreso , iva
Bueno si lo saben, pero como mienten como ratas ya que son así, no le dicen la verdad ni al médico.
Pa cuando lleguen ellos subirlo dos puntos como ya hicieron,
Receta?
Bajada de IVA general al 18% y reducción de 5 puntos el IRPF por debajo de 50000€ (progresivo).
Me iba a reír mucho tanto si vuelve a salir Sánchez como si no.
le tendremos que mandar un Twitter a Oscar Puente con un "no hay huevos"
Como tantas otras cosas.
¿Alguien sabe donde habian calzado los del pp la citada la enmienda?