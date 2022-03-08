edición general
El Gobierno destina 443 millones en cinco fragatas F-110 para la Armada por necesidades técnicas e imprevistos

El Gobierno destina 443 millones en cinco fragatas F-110 para la Armada por necesidades técnicas e imprevistos

El Gobierno ha autorizado más de 443 millones de euros para el desarrollo de la construcción de cinco fragatas F-110 destinadas a la Armada, después de que durante el diseño del buque y definición del alcance de los sistemas surgieran "necesidades de cambios por mejoras técnicas" o por "consecuencias imprevistas e ineludibles".

Comentarios destacados:    
cocolisto #1 cocolisto *
¿Quién dice que no hay dinero para pensiones,sanidad o educación?.
Y todo con lla aprobación del parlamento. {0x1f601} {0x1f601}
8 K 105
Bald #14 Bald
#1 Con este gasto llegaría mas o menos para 0,8 días de pensiones.
0 K 9
Torrezzno #2 Torrezzno *
Pero para casas no hay  media
4 K 80
#8 yarkyark *
#2 Esos barcos van a durar mas de 20 años..

Esto de 2022 a 2025:

El Gobierno destinará 20.000 millones de euros a políticas de igualdad hasta 2025

elpais.com/sociedad/2022-03-08/el-gobierno-destinara-20000-millones-de

#4 ¿Y por 20.000 millones?
0 K 12
ACEC #12 ACEC *
#8 ¿Estas en contra de las bajas por paternidad? (que es a lo que se destina el grueso de esa partida).
1 K 17
Andreham #17 Andreham
#8 Pues 100k pisos.

¿Qué problemas ves a la partida de igualdad donde el 91% de los fondos se dirige a bonificaciones a la contratación, prestaciones por maternidad y complemento de rentas?

¿Me comparas eso con CINCO barcos para que la Infanta se pasee, le hagan un par de trenes, y mueva mucha droga?
0 K 8
Andreham #4 Andreham
450 millones a 200k el piso son 2250 pisos.
2 K 25
Don_Pixote #7 Don_Pixote *
#4 ¿200k donde?¿en Teruel? :-D
0 K 8
#10 sorecer
#7 En el 75% de las poblaciones de España de menos de 10.000 habitantes.
0 K 11
Gry #15 Gry
#4 Hay pasta para hacer esos pisos y 10 veces más, lo que no hay son ganas.
0 K 16
#3 bibubibu
En este caso, no lo veo mal, es dinero que se queda en casa a fín de cuentas.
1 K 23
tul #9 tul
#3 ni de coña, va para gringolandia el 90%
0 K 16
#11 tierramar *
En el 2008 nos robo la banca, ahora nos está robandola industria armamentistica (más que lo habitual)
0 K 20
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#11 En 2008 nos robó Zapatero con la burbuja inmobiliaria, los brotes verdes, rotondas a tutiplen, y 130.000 millones en primas que dejaron un déficit de tarifa de 36.000 millones que aún estamos pagando
0 K 16
#18 omega7767
#13 no recuerdo una cifra tan alta (130.000 millones)

¿no te sobrará un cero?

Si recuerdo los 41.000 millones de Montoro de "rescate" a las cajas gobernadas por los grandes gestores del PPSOE como nombra #11

Otros paises europeos recuperaron casi al 100% del rescate, en nuestro pais, ppsoe recuperaron casi cero
0 K 11
#16 diablos_maiq
Supongo que el imprevisto es tener que gastar el 5% del pib
0 K 10
Don_Pixote #5 Don_Pixote
ay que no flota!
0 K 8

