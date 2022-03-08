El Gobierno destina 443 millones en cinco fragatas F-110 para la Armada por necesidades técnicas e imprevistos

El Gobierno ha autorizado más de 443 millones de euros para el desarrollo de la construcción de cinco fragatas F-110 destinadas a la Armada, después de que durante el diseño del buque y definición del alcance de los sistemas surgieran "necesidades de cambios por mejoras técnicas" o por "consecuencias imprevistas e ineludibles".
Y todo con lla aprobación del parlamento.
Esto de 2022 a 2025:
El Gobierno destinará 20.000 millones de euros a políticas de igualdad hasta 2025
#4 ¿Y por 20.000 millones?
¿Qué problemas ves a la partida de igualdad donde el 91% de los fondos se dirige a bonificaciones a la contratación, prestaciones por maternidad y complemento de rentas?
¿Me comparas eso con CINCO barcos para que la Infanta se pasee, le hagan un par de trenes, y mueva mucha droga?
¿no te sobrará un cero?
Si recuerdo los 41.000 millones de Montoro de "rescate" a las cajas gobernadas por los grandes gestores del PPSOE como nombra #11
Otros paises europeos recuperaron casi al 100% del rescate, en nuestro pais, ppsoe recuperaron casi cero