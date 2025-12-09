edición general
El Gobierno de Ayuso ya no publica las actas de sus reuniones con Quirón y Ribera Salud ni las auditorias a sus hospitales

La Consejería de Sanidad tampoco publica los datos de pacientes derivados por libre elección a estos centros el último año aunque aseguran que se hará "cuando proceda" y que esas comisiones "no tienen competencias ejecutivas" No es lo único que ha dejado de publicar, al menos hasta el momento, la Consejería de Sanidad. Tampoco aparecen desde 2023 las actas de las últimas reuniones de la llamada "Comisión mixta" entre la Comunidad y las empresas que gestionan estos hospitales, Quirón y Ribera Salud.

a69 #4 a69
A ver, tú cuando estás en casa con tu pareja haces un acta? Pues eso.!
2 K 38
io1976 #7 io1976
Libertá!
1 K 27
Chinchorro #8 Chinchorro
Poco chanchullo hace para lo guapa que es.
1 K 27
riska #5 riska
Dejad Robar tranquila, envidiosos !!
1 K 26
Andreham #6 Andreham
¡Que enseñen las actas!, le gritaban los venezolanos del barrio Salamanca.

O no.
1 K 24
#9 Sigo_intentandolo
Para sorpresa de?

Vaya panda... pero tampoco me sorprende... volvera a tener mayoría absoluta...
1 K 23
Solinvictus #11 Solinvictus
Si a los madrileños no les importa
1 K 23
autonomator #1 autonomator *
Lo subo a colación del trabajo que esta haciendo este ciudadano, al que por cierto ya le han suspendido una cuenta sin enseñar un pezón.

x.com/ciudadano_o2/status/2012100609189478569

Óscar H.
@ciudadano_o2
Me han suspendido @ciudadano_o
Data-driven. Activista madrileño por la transparencia y los servicios públicos
En bluesky: oscarhv

subo la captura para quiénes no usan redes.


HUELE TAN MAL COMO PARECE  media
0 K 16
joffer #3 joffer
Robar y matar.
0 K 11
Lamantua #10 Lamantua
Que haya gente que vote a esta mafia, deja claro que forman parte de esa mafia.
0 K 9
MonoMico #2 MonoMico
Noticias frescas
0 K 6

