El Gobierno de Ayuso ya no publica las actas de sus reuniones con Quirón y Ribera Salud ni las auditorias a sus hospitales

La Consejería de Sanidad tampoco publica los datos de pacientes derivados por libre elección a estos centros el último año aunque aseguran que se hará "cuando proceda" y que esas comisiones "no tienen competencias ejecutivas" No es lo único que ha dejado de publicar, al menos hasta el momento, la Consejería de Sanidad. Tampoco aparecen desde 2023 las actas de las últimas reuniones de la llamada "Comisión mixta" entre la Comunidad y las empresas que gestionan estos hospitales, Quirón y Ribera Salud.