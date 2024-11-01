El Gobierno anuncia ayudas de hasta 35.000€ para rehabilitar viviendas en el medio rural

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha situado la rehabilitación como un eje estructural y permanente de la política de vivienda en España y ha anunciado ayudas de hasta 35.000 euros para actuaciones en municipios rurales, siempre que las viviendas se destinen a residencia habitual, con incrementos cuando las mejoras tengan carácter patrimonial.
| etiquetas: gobierno , ayudas , rehabilitación , viviendas , rural
