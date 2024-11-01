edición general
El Gobierno anuncia ayudas de hasta 35.000€ para rehabilitar viviendas en el medio rural

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha situado la rehabilitación como un eje estructural y permanente de la política de vivienda en España y ha anunciado ayudas de hasta 35.000 euros para actuaciones en municipios rurales, siempre que las viviendas se destinen a residencia habitual, con incrementos cuando las mejoras tengan carácter patrimonial.

Feindesland #7 Feindesland
#6 Pues mira, como he llevado tremas de eso pra terceros, te puedo deir que lso que sacan limpios 10.000€ al año, hacen fiesta. Y con todo el tema de limpiezas, llaves, papeleos y mil puñetas, vaya. También te digo que sacarle, en León, 10.000 al año a la casa del pueblo, es una pasada.

Lo malo es la inversión inicial que requieren y todo eso.
1
Barney_77 #10 Barney_77
#7 900 euros al mes, con curro y demás gilipolleces, con la inversión inicial, impuestos... No sé si renta...
0
#5 Icelandpeople
Estupendo.

Reforma de 35k, esperar un par de añitos y a vender por +70k de diferencia.

Yo creo que hace años que lo están haciendo a propósito.
0
Feindesland #8 Feindesland
#5 En un pueblo no vendes con esa diferencia ni fumao.
3
eltxoa #1 eltxoa *
Dinero para acondicionar más casas rurales (establecimientos de alojamiento) , pero no para descongestionar las grandes urbes. Todo igual.
0
Feindesland #4 Feindesland *
#1 No sé cómo será en otras partes, pero por aquí, por León, el tema de las casas rurales está muy saturado y es poco rentable. Los que viven allí, se sacan unos duros, pero no pasa de eso.

Supongo que en zonas con mucha ocupación será diferente.
2
eltxoa #6 eltxoa
#4 Pues creo que tienes razón ahí porque hoy hay ya muchas por todos lados. También aquí. Ya no deben ser tan rentables como antes.
0
Ovlak #12 Ovlak *
#_1 Ni la entradilla...

Me cuelgo de #4 si no te importa dada la absurda función de dejar los hilos descolocados
0
Gry #9 Gry
#1 Solo se aplica si es residencia habitual, las grandes urbes se descongestionan consiguiendo que la gente se vaya a vivir al campo.
1
manc0ntr0 #13 manc0ntr0
#1 "siempre que las viviendas se destinen a residencia habitual"

Lo de leer ya si eso para mañana
1
Elbaronrojo #11 Elbaronrojo *
¿Y esto dónde se pide?
0
#2 tronxy_x5s *
Con eso le da para cambiar el pecho y poner ventanas, algo es algo... Te las excluyen del IRPF? Pq si no solo te llega para medio tejado
0
#3 poxemita
#2 pues es bastante, le pones otro tanto y ya tienes la envolvente resuelta.
0

