George RR Martin dijo que Jaime Lannister destrozaría a Aragorn de El Señor de los Anillos en un duelo y casi se monta la Tercera Guerra Mundial

Dicen que el camino más rápido hacia la discordia y enemistad es hablar de dinero, política y/o religión, pero yo creo que hay otro todavía más rápido: los debates de "¿Quién vencería a quién en una pelea?" Nunca acaban bien. Siempre hay personas que defienden a su candidato con tal intensidad que pedirían un juicio por combate para probar que llevan razón. Y aun así, aquí estamos.
| etiquetas: lannister , aragorn , duelo
Y al que me diga que no, ya veremos en el examen de selectividad del páramo distipoco de 2084
Spock se carga intelectualmente a palpatine
Y nada de vientos de invierno
#ChatGPTforWoW
Jaime es un gran guerrero, y Aragorn un montaraz, que aunque tiene grandes habilidades de combate, no está tan especializado en ello (un montaraz tiene que entrenar mucho el sigilo, la exploración, y su combate "normal" es más de guerrillas que batalla o duelo).
Por eso, si Aragorn, en vez de actuar como Aragorn o Elessar, decide actuar como trancos, Jaime ni llega al lugar del duelo.