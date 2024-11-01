George RR Martin dijo que Jaime Lannister destrozaría a Aragorn de El Señor de los Anillos en un duelo y casi se monta la Tercera Guerra Mundial

Dicen que el camino más rápido hacia la discordia y enemistad es hablar de dinero, política y/o religión, pero yo creo que hay otro todavía más rápido: los debates de "¿Quién vencería a quién en una pelea?" Nunca acaban bien. Siempre hay personas que defienden a su candidato con tal intensidad que pedirían un juicio por combate para probar que llevan razón. Y aun así, aquí estamos.