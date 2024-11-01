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George RR Martin dijo que Jaime Lannister destrozaría a Aragorn de El Señor de los Anillos en un duelo y casi se monta la Tercera Guerra Mundial

George RR Martin dijo que Jaime Lannister destrozaría a Aragorn de El Señor de los Anillos en un duelo y casi se monta la Tercera Guerra Mundial

Dicen que el camino más rápido hacia la discordia y enemistad es hablar de dinero, política y/o religión, pero yo creo que hay otro todavía más rápido: los debates de "¿Quién vencería a quién en una pelea?" Nunca acaban bien. Siempre hay personas que defienden a su candidato con tal intensidad que pedirían un juicio por combate para probar que llevan razón. Y aun así, aquí estamos.

| etiquetas: lannister , aragorn , duelo
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Mediorco #2 Mediorco
Ninguno se compara con Drizzt Do'Urden
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#7 txelin
#2 totalmente de acuerdo acuerdo, incluso Caramon les daría pal pelo
2 K 22
insulabarataria #9 insulabarataria
#2 la cantidad de veces que ha estado al borde de perder y siempre hace un giro inesperado y acaba ganando.
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Metabarón #11 Metabarón
#2 Drizzit para los amigos
1 K 19
#14 Poligrafo
#2 vuelve a Menzoberranzan tusa tusa
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Dakaira #1 Dakaira
Al margen de quien ganaría o no,que desafortunado lo de la tercera guerra mundial, como si no hubiera empezado hace un tiempo.

Y al que me diga que no, ya veremos en el examen de selectividad del páramo distipoco de 2084
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azathothruna #3 azathothruna *
James tiberis kirk se desayuna a luke (sin uso de la fuerza)
Spock se carga intelectualmente a palpatine
Y nada de vientos de invierno
#ChatGPTforWoW
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mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
En un duelo, no lo dudo.

Jaime es un gran guerrero, y Aragorn un montaraz, que aunque tiene grandes habilidades de combate, no está tan especializado en ello (un montaraz tiene que entrenar mucho el sigilo, la exploración, y su combate "normal" es más de guerrillas que batalla o duelo).

Por eso, si Aragorn, en vez de actuar como Aragorn o Elessar, decide actuar como trancos, Jaime ni llega al lugar del duelo.
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Curro Jimenez con una 7 muelles y san se acabó
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Catapulta #13 Catapulta
Vaya chorrada. Aragorn ganaría claramente. Puede acabar con cientos de enemigos el solo y sin descanso cosa que no puede hacer nadie de ninguna novela de este señor.
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Malinke #12 Malinke
Hacía tiempo que no se oía hablar de ese escritor, debe echar de menos estar en el candelero.
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wachington #15 wachington
Donde esté D'Artacan, que se quiten el resto
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Alegremensajero #5 Alegremensajero
Si me dices Sir Arthur Dayne a lo mejor.
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#8 eugeniodl
Discrepo totalmente, yo apuesto por Pulgarcito o Manolito gafotas, si fuesen capaces de combatir.
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#10 mam23
Nada comparago A Iñigo Montoya, sobre todo si alguno de ellos ha matado a su padre. es.wikipedia.org/wiki/Íñigo_Montoya
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menéame