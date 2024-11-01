¿Por qué la gente sigue creyendo que Netanyahu ha muerto?

La ola de rumores sobre el fallecimiento del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, persiste en las redes pese a los desmentidos del propio mandatario, quien incluso ayer mismo hizo una aparición pública asegurando que estaba “vivo”. Sin embargo, lejos de acabar con las conspiraciones, los usuarios siguen alimentando estas teorías empujados por lo que los expertos denominan como sesgo cognitivo: quisieran que fuera verdad. La difusión masiva de estas especulaciones y el escepticismo generalizado en internet y en la población...