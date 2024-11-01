edición general
13 meneos
18 clics
¿Por qué la gente sigue creyendo que Netanyahu ha muerto?

¿Por qué la gente sigue creyendo que Netanyahu ha muerto?

La ola de rumores sobre el fallecimiento del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, persiste en las redes pese a los desmentidos del propio mandatario, quien incluso ayer mismo hizo una aparición pública asegurando que estaba “vivo”. Sin embargo, lejos de acabar con las conspiraciones, los usuarios siguen alimentando estas teorías empujados por lo que los expertos denominan como sesgo cognitivo: quisieran que fuera verdad. La difusión masiva de estas especulaciones y el escepticismo generalizado en internet y en la población...

| etiquetas: benjamín netanyahu , israel
13 0 0 K 149 Bulos
17 comentarios
13 0 0 K 149 Bulos
Comentarios destacados:      
#8 Maldito *
Porque cada desmentido es más sospechoso que el anterior. Porque la insistencia que tiene en desmentir que está muerto es sospechoso per se. Porque su hijo dejó de poster en X durante justo una semana (esto último no lo he comprobado).
Así que igual está vivo, pero joder, algo raro pasa.
7 K 84
#17 Hynkel
#8 Un simple desmentido habría bastado para acallar todas las sospechas.

Si resulta que Irán se los ha cargado, es reconocer que empezar esta guerra ha sido una cagada, y que Israel es mucho más vulnerable de lo que se quería reconocer. Esto último sería la peor noticia para Israel, hay mucha sed de venganza acumulada.
0 K 7
Doisneau #6 Doisneau
En meneame todavia hay gente muy critica, muy leida, y con mucho karma que todavia lo piensa. Ultimamente esta web tiene un nivel esperpentico, y mira que ya llevabamos mucho tiempo en caida libre.
3 K 53
wachington #14 wachington *
Porqué todos los vídeos que han subido como prueba de vida están generados o editados con inteligencia artificial.

Solo hay que comparar los últimos vídeos facilitados por el gobierno israelí con vídeos anteriores, se nota una diferencia en la expresión de la cara, en el color de la piel y en el movimiento de Netanyahu. Por no hablar de las taras que tienen los vídeos que solo pueden ser atribuidos a la generación por inteligencia artificial.

Quieren que nos creamos que el que aparece en los…   » ver todo el comentario
4 K 52
JackNorte #2 JackNorte
Porque los deseos que un genocida muera siempre son superiores a la realidad. xD
5 K 51
GuerraEsPaz #9 GuerraEsPaz *
¿porque subieron videos generados con inteligencia artificial para desmentir los rumores DOS VECES?
3 K 42
pitercio #12 pitercio
Hay gente muerta hace siglos menos muerta que Netanyahu.
1 K 31
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo *
Por lo mismo por lo que los ricos creen en que el neoliberalismo funciona.
Porque es fácil creer algo que se desea creer aunque no haya pruebas de ello.

Y en este caso sería tan bonito que fuera verdad...
2 K 25
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#1 A los ricos el neoliberalismo les funciona genial.
0 K 15
Edheo #10 Edheo
#5 esa es la cuestión... sólo aplica cuando, ya eres insultantemente rico
al resto de humanos... nos expolia más aún
0 K 7
estemenda #4 estemenda
Porque la esperanza es lo último que se pierde.
1 K 24
ansiet #13 ansiet
Igual si lo pensamos muchos muchos muchos se convierte en realidad yo ya lo estoy pensando a saco.
2 K 24
#3 Leclercia_adecarboxylata *
Pero cómo no va a estar muerto? Si hay videos superobvios de su muerte en twitter, claramente reales y la gente, que no es tonta, es precavida y le pregunta a grok si es real. Menos mal que la gente es prudente y se asegura de averiguar antes si es falso o no.

x.com/TMT_arabic/status/2033892123439739015?s=20
0 K 20
Malinke #15 Malinke
Porque antes salía todos los días en los medios y después no. Ahora no sé si sale.
1 K 18
#7 cajadecartonmojada
Por la ley de la atracción :-D

¡Netanyahu está muerto! xD
0 K 13
#16 mariopg
yo desde ayer ya me lo creo :-(
0 K 8
#11 kondnado
El ostracismo era una muerte en vida para los que hacían peligrar la estabilidad de Grecia. Solo hace falta una mayoría para que lo dudoso de haga real.
0 K 6

menéame