¿Por qué la gente sigue creyendo que Netanyahu ha muerto?

La ola de rumores sobre el fallecimiento del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, persiste en las redes pese a los desmentidos del propio mandatario, quien incluso ayer mismo hizo una aparición pública asegurando que estaba “vivo”. Sin embargo, lejos de acabar con las conspiraciones, los usuarios siguen alimentando estas teorías empujados por lo que los expertos denominan como sesgo cognitivo: quisieran que fuera verdad. La difusión masiva de estas especulaciones y el escepticismo generalizado en internet y en la población...
| etiquetas: benjamín netanyahu , israel
Así que igual está vivo, pero joder, algo raro pasa.
Si resulta que Irán se los ha cargado, es reconocer que empezar esta guerra ha sido una cagada, y que Israel es mucho más vulnerable de lo que se quería reconocer. Esto último sería la peor noticia para Israel, hay mucha sed de venganza acumulada.
Solo hay que comparar los últimos vídeos facilitados por el gobierno israelí con vídeos anteriores, se nota una diferencia en la expresión de la cara, en el color de la piel y en el movimiento de Netanyahu. Por no hablar de las taras que tienen los vídeos que solo pueden ser atribuidos a la generación por inteligencia artificial.
Quieren que nos creamos que el que aparece en los… » ver todo el comentario
Porque es fácil creer algo que se desea creer aunque no haya pruebas de ello.
Y en este caso sería tan bonito que fuera verdad...
al resto de humanos... nos expolia más aún
x.com/TMT_arabic/status/2033892123439739015?s=20
¡Netanyahu está muerto!