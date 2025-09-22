Génova respalda a Iván Espinosa de los Monteros en el estreno de su 'think tank': "Vox se le quedó pequeño"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, acudirá el jueves a la presentación de 'Atenea', el nuevo proyecto del exdirigente de Vox, en señal de apoyo: "Todo lo que aporte soluciones es bien recibido". El proyecto de Iván Espinosa de los Monteros tras su salida de Vox, por ahora enmarcado en un think tank de "ideas" y "debates", echará a andar este mismo jueves durante un acto de presentación en Madrid. Y el evento contará con un respaldo expreso de Génova. El secretario general del PP, Miguel Tellado, asistirá al estreno de la organización
Think tank = chiringuito financiado con dinero público.
Se nota que Espinosa de los monteros era el alma liberal de Vox, como buen liberal, clama por quitar chiringuitos financiados con dinero público, pero para que haya presupuesto para montarse el suyo.
Hace poco, me acorde de esto de los think tanks
Y mira la que nos estan liando los trumpistas maga con muchos de estos detras. Y como cambian de ideas e ideologias liberales a proteccionistas con aranceles cuando les interesa. Son herramientas de invasion economica y dominacion.
"La Justicia ordena embargar el sueldo de Espinosa de los Monteros en el Congreso por no pagar las obras de su chalé"
