Génova respalda a Iván Espinosa de los Monteros en el estreno de su 'think tank': "Vox se le quedó pequeño"

Génova respalda a Iván Espinosa de los Monteros en el estreno de su 'think tank': "Vox se le quedó pequeño"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, acudirá el jueves a la presentación de 'Atenea', el nuevo proyecto del exdirigente de Vox, en señal de apoyo: "Todo lo que aporte soluciones es bien recibido". El proyecto de Iván Espinosa de los Monteros tras su salida de Vox, por ahora enmarcado en un think tank de "ideas" y "debates", echará a andar este mismo jueves durante un acto de presentación en Madrid. Y el evento contará con un respaldo expreso de Génova. El secretario general del PP, Miguel Tellado, asistirá al estreno de la organización

Comentarios destacados:      
Chinchorro #1 Chinchorro
Qué les gusta a esta gente un chiringuito para chupar paguitas.
11 K 132
makinavaja #5 makinavaja
#1 Lo que no les gusta es trabajar.... :-D :-D
3 K 43
Milmariposas #8 Milmariposas
#5 Ni madrugar, como cuando a Santi se le llenaba la boca... Y luego es el primero que no está temprano en el Congreso... xD
0 K 15
Findeton #9 Findeton
#5 A mi me parece genial que el PP respalde a un think tank liberal. Pero a ver si tiene alguna consecuencia en el propio programa del PP, que es más bien socialdemócrata conservador y nada liberal, ni en lo económico ni en lo social.
0 K 6
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Traductor:
Think tank = chiringuito financiado con dinero público.

Se nota que Espinosa de los monteros era el alma liberal de Vox, como buen liberal, clama por quitar chiringuitos financiados con dinero público, pero para que haya presupuesto para montarse el suyo.
5 K 57
Cantro #6 Cantro
El hombre que no "sabía" hacer su casa dentro de la legalidad viene a salvarnos a todos con sus grandes ideas, ¿oíste?
1 K 23
ChatGPT #11 ChatGPT
Mamandurria se dice en inglés “thinkthank”?
1 K 22
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Quien paga estas ideas.

Hace poco, me acorde de esto de los think tanks
www.meneame.net/story/espana-retrocede-indice-libertad-personal-civil-
Y mira la que nos estan liando los trumpistas maga con muchos de estos detras. Y como cambian de ideas e ideologias liberales a proteccionistas con aranceles cuando les interesa. Son herramientas de invasion economica y dominacion.
0 K 20
javierchiclana #7 javierchiclana
Muro de pago:  media
0 K 20
#2 Kikiru
Proyecto pero con subvenciones públicas.
1 K 17
#10 Marisadoro *
Así tendrán quien les "facture".

"La Justicia ordena embargar el sueldo de Espinosa de los Monteros en el Congreso por no pagar las obras de su chalé"
www.meneame.net/story/justicia-ordena-embargar-sueldo-espinosa-montero
0 K 12
Dene #12 Dene
Derechuza española y el verbo "think" en el mismo palabro... No se yo...
0 K 12

