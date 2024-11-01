edición general
Stephen King se burla de la cara de Trump en X

"George Orwell dijo que la cara que muestras al mundo a los 50 años es la cara que te mereces. Fíjate bien en la de Donald Trump. Es la cara hinchada y de ojos saltones de un sátiro envejecido".

8 comentarios
Mountains
La que lo está petando de Trump es esta..  media
capitan__nemo
Cansado de que se refieran siempre a Trump cuando hay trumpistas muy importantes, oligarcas del regimen, casi los marionetistas que manejan y han manejado a Trump y su gobierno que casi nunca salen relacionados con sus actuaciones y politicas y no son mencionados.

Los Koch (heritage foundation, project 2025, koch industries, supremacismo religioso, ..)

Los Mercer (cambridge analytica, breitbart news, .. )

Los Murdoch (foxnews, wsj, news corp...)

Los Adelson (ultrasionismo genocida, casinos…   » ver todo el comentario
HeilHynkel
#2

Que haya oligarcas que manejan el poder en la sombra no es nada raro, siempre los ha habido. Ellos se dedican a lo suyo y compran políticos que les sirvan a sus intereses.

El tema que que con Trump, o se han pasado de frenada, o se le ha ido la pinza al zanahorio cosa mala (cosa que a nadie con medio dedo de frente le coge de sorpresa)
MasterChof
#2 porque esto es como los que dicen que solo hay que culpar a Netanyahu del Genocidio, cuando la amplia mayoría de "israelíes" judíos lo apoyan... de esta manera, una vez fuera, uno y otro, pueden seguir haciendo lo que hacían como si nada. Hitler no cometió el solito un Holocausto contra millones de inocentes...
maxxcan
Mis dieces a Stephen King que el sabe mucho de caras de gente muy chunga  media
Niessuh
Creo que hay decenas de cosas que criticar a Trump antes que meterse con su cara...
Joice
¿Qué hace esta chorrada en portada?
Donal_Trom
Está él para hablar de caras
