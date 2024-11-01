Stephen King se burla de la cara de Trump en X

"George Orwell dijo que la cara que muestras al mundo a los 50 años es la cara que te mereces. Fíjate bien en la de Donald Trump. Es la cara hinchada y de ojos saltones de un sátiro envejecido".
| etiquetas: stephen king , donald trump , burla , presidente , eeuu
Los Koch (heritage foundation, project 2025, koch industries, supremacismo religioso, ..)
Los Mercer (cambridge analytica, breitbart news, .. )
Los Murdoch (foxnews, wsj, news corp...)
Los Adelson (ultrasionismo genocida, casinos… » ver todo el comentario
Que haya oligarcas que manejan el poder en la sombra no es nada raro, siempre los ha habido. Ellos se dedican a lo suyo y compran políticos que les sirvan a sus intereses.
El tema que que con Trump, o se han pasado de frenada, o se le ha ido la pinza al zanahorio cosa mala (cosa que a nadie con medio dedo de frente le coge de sorpresa)