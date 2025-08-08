edición general
Garamendi echa en falta 'cultura del esfuerzo' y dice que las bajas se concentran en lunes y viernes

El líder de CEOE ha acusado al Gobierno de aplicar el 'rodillo y la motosierra' en la negociación colectiva, y de 'echar' a la patronal de las mesas de negociación

Hartum_fardako
Echa de menos 'cultura del esfuerzo AJENO', que no han puesto el titular completo
7
#8 Marisadoro
#3 Esfuerzo que se premia...

"La CEOE sube el sueldo a Antonio Garamendi un 11% en tres años y eleva su nómina a 391.000 euros"
www.elmundo.es/economia/2025/08/08/689492a2fdddff245c8b4596.html
2
Veelicus
hablo de putas la tacones, alguien que no ha hecho nada en la vida mas que dar apretones de mano e irse de comilonas dia si dia tambien
5
#7 kaos_subversivo
#2 como cantaba Rosendo: de niño pijo a sueldo fijo, un carreron
1
#6 omega7767
¿y ha dicho algo de las horas extras sin pagar, incumplimiento de horarios, gente sin contrato?

a que eso no le conviene
4
YSiguesLeyendo
"en España faltan 1.600.000 personas a trabajar todos los días, cuando el año pasado eran 1.400.000". Y ha apuntado a la juventud, puesto que "los menores de 35 años el año pasado han acumulado 9 millones de días sin trabajar. Sabemos que muchos de esos días son los viernes y los lunes". El líder de la patronal ha cifrado el coste de esta situación en 32.000 millones de euros, de los que 16.000 millones son a las empresas, más el coste de la gente y de reposición.
0
#11 k3ym4n
Garamendi se puede ir a comer por donde amargan los pepinos . Que viven a costilla de los trabajadores, mirad de dónde viene sus fortunas y veréis para quien trabajáis
1
#5 Luiskelele
Igual antes la gente se esforzaba más porque con 1 sueldo en una casa normal, se compraban casa, coche e incluso vacaciones una vez al año con los niños (normalmente más de 1).

Hoy se esfuerzan para volver al piso patera con 5 tíos random y de comprar coche o comprar familia ni se lo piensan. Y encima tener que escuchar que no les da porque tiene Netflix.
1
ummon
Los trabajadores reclaman cultura de sueldos decentes a la CEOE
0
#9 Alcalino
El que paga con cacahuetes contrata monos
0
txutxo
EL menos indicado para dar consejos, como suele suceder siempre. Un vago profesional.
0
bioibon
Garamendi, el "Soy hippie y soy progresista, no nací con la corbata puesta" me puede comer la polla:
- Garamendi desata la polémica con su crítica a la reducción de jornada: "¿Tú crees que Alcaraz trabaja 37 horas y media a la semana?"
- no se puede hablar de ricos y pobres
- los españoles no quieren trabajar
- trabajar menos es un error
- la reducción de jornada “equivale a regalar casi 12 días de vacaciones pagadas por la empresa al año”
- No me van mucho los callos a la madrileña, pero la fiscalidad a la madrileña, sí
0

