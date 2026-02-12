Gabriel Rufián: “Soy independentista, pero tengo miedo como demócrata”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] "He dicho que nadie debe renunciar a lo que es, ni a sus siglas, ni a su proyecto. Soy catalán, independentista, pero tengo miedo como demócrata. Y voy a intentar hacer todo lo posible para frenar lo que viene. Ha habido un discurso independentista que en un momento dado quizá era excluyente, incluso ofensivo para con el resto. Se aprendió de eso y gente como yo estamos diciendo cosas más positivas."
| etiquetas: elecciones , rufián
Tema aparte, ERC no fue nunca de izquierdas. En su época la izquierda era el PSUC, pero no ERC.
Algunos lo hacen por educación, porque les han enseñado que las cosas se hacen así y ellos lo hacen , pero siguen sin saber que es la empatía.