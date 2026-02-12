edición general
5 meneos
9 clics

Gabriel Rufián: “Soy independentista, pero tengo miedo como demócrata”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] "He dicho que nadie debe renunciar a lo que es, ni a sus siglas, ni a su proyecto. Soy catalán, independentista, pero tengo miedo como demócrata. Y voy a intentar hacer todo lo posible para frenar lo que viene. Ha habido un discurso independentista que en un momento dado quizá era excluyente, incluso ofensivo para con el resto. Se aprendió de eso y gente como yo estamos diciendo cosas más positivas."

| etiquetas: elecciones , rufián
4 1 1 K 34 actualidad
6 comentarios
4 1 1 K 34 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
"Me dijeron el otro día una frase maravillosa: ser de izquierdas es que la gente crea que si se cae por la calle, tú le vas a coger. Si piensas en Abascal, en Feijóo o en Ayuso… es que te van a pisar. Al final ser de izquierdas, tampoco hace falta filosofar mucho, es pensar en el otro. Igual que ser patriota: pensar en el otro. El otro es la patria."
1 K 24
#6 ernovation
#1 Dicen ser de izquierdas sin serlo, y se tienen que inventar definiciones raras para despistar. La izquierda es otra cosa que es muy fácil de describir, pero no es posible esperarlo de uno de estos.

Tema aparte, ERC no fue nunca de izquierdas. En su época la izquierda era el PSUC, pero no ERC.
0 K 7
cosmonauta #2 cosmonauta
En política hay que liderar,con ser reactivo. Siempre perderás si vas por detrás.
0 K 19
#3 VFR *
Eso de ayudar a levantarse a alguien que cae en la calle, ceder el asiento del bus a los mayores, etc suena más conservador que progresista. Aunque igual estaba usando el castellano de Argentina
0 K 12
#5 Leon_Bocanegra
#3 levantar al que se cae o ceder el asiento a alguien que lo necesite, es producto de la empatía. Y la derecha carece totalmente de empatía.
Algunos lo hacen por educación, porque les han enseñado que las cosas se hacen así y ellos lo hacen , pero siguen sin saber que es la empatía.
1 K 14
#4 ernovation
Rufian no es, ni nunca ha sido, independentista.
2 K 7

menéame