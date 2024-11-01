edición general
Funcionarios de Trump se han reunido con separatistas canadienses, según un reporte

Funcionarios de Trump se han reunido con separatistas canadienses, según un reporte

El grupo, que busca independizar la provincia canadiense de Alberta, afirma haberse reunido con “personas de muy alto nivel” del Gobierno de EE. UU. Funcionarios estadounidenses se han reunido tres veces en Washington D. C., EE. UU., desde el pasado mes de abril con dirigentes del Proyecto para la Prosperidad de Alberta, un grupo marginal de separatistas de derecha que quieren que la provincia occidental, rica en petróleo, se independice

eeuu , alberta , canada , trump , separatistas , extrema derecha
javibaz #2 javibaz *
Casualmente de derechas. :palm: Los más patriotas y los primeros en vender a su patria, siempre.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 seguro que si rascamos están en un extremo
io1976 #6 io1976
#2 "Soberanistas" ahora se hacen llamar los vende patrias, todos financiados por los anglosionazis.
rogerius #7 rogerius
#2 Nah, no es casualidad…
joffer #9 joffer
#2 los Abascales y Ayusos
jm22381 #1 jm22381
Poco se usa el delito de Alta Traición... :roll:
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 en Canadá es un delito muy grave y es condena perpetua de cárcel
bacilo #4 bacilo
A desestabilizar el mundo. Menuda panda de hijos de puta.
XtrMnIO #11 XtrMnIO *
Así empezaron también en el siglo pasado...

es.wikipedia.org/wiki/Anschluss

La historia se repite, harán los gringos campos de exterminio para inmigrantes?
Malinke #8 Malinke
Je,je, ya podían acercarse por aquí a reunirse con Junts a ver si Abascal monta en cólera contra Trump.
Bombástico #10 Bombástico
Esta es la definición perfecta de vendepatrias.
