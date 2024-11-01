Funcionarios de Trump se han reunido con separatistas canadienses, según un reporte

El grupo, que busca independizar la provincia canadiense de Alberta, afirma haberse reunido con “personas de muy alto nivel” del Gobierno de EE. UU. Funcionarios estadounidenses se han reunido tres veces en Washington D. C., EE. UU., desde el pasado mes de abril con dirigentes del Proyecto para la Prosperidad de Alberta, un grupo marginal de separatistas de derecha que quieren que la provincia occidental, rica en petróleo, se independice