Fuffi, el móvil que se parece "demasiado" al iPhone 17 que vale 70 euros

El mercado de los smartphones de imitación vuelve a sorprender con un nuevo modelo que ha llamado la atención por su parecido con el buque insignia de Apple. Se trata del FUFFi-M17 Pro, un teléfono que cuesta apenas 69,99 euros y que, a simple vista, parece un iPhone 17 Pro Max.
O no han visto la imagen que acompaña el artículo o no han visto un iphone 17 Pro.
Que tenga las tres cámaras (como todos desde el 12, creo) y hayan puesto un reborde a lo largo para parecerse a un 17 pro es una certeza, pero lo de que "roza la perfección visual" pues va a ser que no... a no ser que seas ciego, claro.
No oiga, no. Es una opción para quien busca aparentar.
No es exactamente la misma frase, pero ahí anda.
Una opción para quien quiere tener un iPhone y no le llega. Ni que el móvil de Apple fuera lo más precioso del mundo con diferencia.
Si lo compras a sabiendas por postureo peor para ti. Lo malo serán los incautos a los que estafen vendiendo este trasto como si fuera iPhone real.