edición general
3 meneos
224 clics
Fuffi, el móvil que se parece "demasiado" al iPhone 17 que vale 70 euros

Fuffi, el móvil que se parece "demasiado" al iPhone 17 que vale 70 euros

El mercado de los smartphones de imitación vuelve a sorprender con un nuevo modelo que ha llamado la atención por su parecido con el buque insignia de Apple. Se trata del FUFFi-M17 Pro, un teléfono que cuesta apenas 69,99 euros y que, a simple vista, parece un iPhone 17 Pro Max.

| etiquetas: fuffi , iphone , móvil
2 1 0 K 31 tecnología
14 comentarios
2 1 0 K 31 tecnología
Robus #12 Robus
Una copia que roza la perfección visual

O no han visto la imagen que acompaña el artículo o no han visto un iphone 17 Pro.

Que tenga las tres cámaras (como todos desde el 12, creo) y hayan puesto un reborde a lo largo para parecerse a un 17 pro es una certeza, pero lo de que "roza la perfección visual" pues va a ser que no... a no ser que seas ciego, claro. :-S
0 K 12
Kantinero #5 Kantinero
Pues ya son ganas de parecerse a un trasto tan feo, para chulo el 17 air
0 K 12
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo *
Falta el sensor LiDAR, el agujerete (micrófono) y el flash en el reverso, al lado opuesto de las tres cámaras.
0 K 11
traviesvs_maximvs #11 traviesvs_maximvs
"Una opción para quien busca estética sin gastar demasiado"

No oiga, no. Es una opción para quien busca aparentar.
0 K 10
tdgwho #1 tdgwho
Si se parece al iphone que vale 70€ tan bueno no será
0 K 10
#8 Jodere
#1 Se parece, pero luego que OS y componentes de hardware tiene, sera una castaña sin memoria, almacenamiento y pantalla mala
0 K 7
largo #13 largo
#1 No será, pero para el postureo barato medio sirve.
0 K 9
#6 Lusco2
Puffi de moda en vallatroll y segundas manos.
0 K 7
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Para lo más tiesos y posturetas
0 K 7
reivaj01 #3 reivaj01
#2 Yo tengo algo que se pone tieso y me permite hacer posturitas.
No es exactamente la misma frase, pero ahí anda.
0 K 12
mecha #4 mecha
#2 Una opción para quien busca estética sin gastar demasiado
Una opción para quien quiere tener un iPhone y no le llega. Ni que el móvil de Apple fuera lo más precioso del mundo con diferencia.

Si lo compras a sabiendas por postureo peor para ti. Lo malo serán los incautos a los que estafen vendiendo este trasto como si fuera iPhone real.
0 K 7
#7 k-loc
Le pones el logo de la manzanita y das el pego en instagram, todo chuli, mira que bonito. Ya no soy un mindundi sin mi aifon.
0 K 7
#9 Jodere *
#7 Para venderlo en Wallapop como si fuera un iphone, :troll:
0 K 7
#10 pirat
#7 Yo le pondría un logo de un culo, que se le parece bastante.
1 K 12

menéame