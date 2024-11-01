edición general
3 meneos
23 clics

¿Fue legal la operación de EE.UU. para detener al presidente venezolano Nicolás Maduro?

Maduro y su esposa se enfrentan ahora a un juicio por cargos de tráfico de armas y drogas en un tribunal de Nueva York, con la posibilidad de ser condenados a largas penas de prisión, pero los expertos legales afirman que no está claro que las autoridades estadounidenses contaran con precedentes o con el respaldo del derecho internacional para llevar a cabo la operación.

| etiquetas: operación , secuestro , eeuu , maduro , venezuela
2 1 2 K 21 politica
14 comentarios
2 1 2 K 21 politica
Imag0 #1 Imag0
No, siguiente pregunta.
12 K 143
Pertinax #3 Pertinax *
#1 Ya está dicho, huelga todo comentario de más.
2 K 38
Fotoperfecta #6 Fotoperfecta
#1 Me esperaba este tipo de comentario, sinceramente, aunque pensé que se iba a leer con atención porque explica bastante bien con argumentos porque el/los periodistas piensan que la operación fue ilegal.
Más allá de lo que "pensemos" nosotros con argumentos cuñadiles.
0 K 13
#9 NoMeVeas *
#6 Es ilegal porque no se dan las condiciones para invadir otro pais "en defensa propia" . Esto que hace la BBC no es informar, es desinformar, "explica" de puta pena con textos innecesariamente largos y vocabulario difuso para marear la perdiz y diliuir la verdad lo máximo posible.
0 K 8
Fotoperfecta #10 Fotoperfecta
#9 ¿Pero qué dices? Si en el artículo expone las justificaciones de EEUU y las confronta con las opiniones de expertos que justamente dicen que la operación contra Madura es ilegal.
No sé donde entiendes que marea la perdiz si en todo el artículo solo hace la contra a los que entienden que la operación fue legal.
Más bien está todo el articulo dando razones del porqué EEUU ha hecho una intervención fuera de la legalidad internacional y nacional.
0 K 13
andando #14 andando *
#10 cualquiera que argumente que es legal miente y lo sabe, la patada a las relaciones internacionales es de cambio de paradigma
1 K 22
fofito #11 fofito
#6 Los argumentos son de sobra conocidos
- se han pasado la legislación internacional por el forro
- se han inventado una escusa para consumo interno que, aunque la lleguen a compra sus ciudadanos e instituciones ,sigue sin tener ningún tipo de validez internacional
1 K 22
pepel #2 pepel
Periodismo basura.
2 K 29
#4 Poligrafo
Hay que ir atocinando al personal, controlar el relato, aplanar el terreno...
2 K 23
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
Si le retienen lo suficiente, las cosas habrán cambiado tanto en Venezuela que podrían devolverlo a casa con unas disculpas sin que ello menoscabe la misión.Y no descarto que sea el plan.
0 K 10
#13 luckyy
La bbc todavía haciendose esa pregunta, el periódico de investigación!!!!
0 K 8
Bretenaldo #7 Bretenaldo
Jajajaja
0 K 6
#8 MariaRosarioKaren
Por supuesto, tan constitucional como la ley viogen que lleva 20 años en pie.
1 K -5
BlackDog #12 BlackDog
También es ilegal encerrar a lideres opositores y robarse las elecciones, será todo lo ilegal que queráis, pero los Venezolanos no tenían otra opción para quitarse a este dictador, y no se les ve muy deprimidos que digamos...
3 K -13

menéame