¿Fue legal la operación de EE.UU. para detener al presidente venezolano Nicolás Maduro?

Maduro y su esposa se enfrentan ahora a un juicio por cargos de tráfico de armas y drogas en un tribunal de Nueva York, con la posibilidad de ser condenados a largas penas de prisión, pero los expertos legales afirman que no está claro que las autoridades estadounidenses contaran con precedentes o con el respaldo del derecho internacional para llevar a cabo la operación.
Más allá de lo que "pensemos" nosotros con argumentos cuñadiles.
No sé donde entiendes que marea la perdiz si en todo el artículo solo hace la contra a los que entienden que la operación fue legal.
Más bien está todo el articulo dando razones del porqué EEUU ha hecho una intervención fuera de la legalidad internacional y nacional.
- se han pasado la legislación internacional por el forro
- se han inventado una escusa para consumo interno que, aunque la lleguen a compra sus ciudadanos e instituciones ,sigue sin tener ningún tipo de validez internacional