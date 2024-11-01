edición general
Franquista, machista, infiel, ególatra y defraudador: las memorias de un rey no tan campechano

Juan Carlos I reconoce en su autobiografía que intentó evadir dinero a Hacienda pero que regularizó su situación, o que engañó a su esposa con "deslices", pero intenta aparecer como víctima del Gobierno y de la frialdad de su familia. El exjefe del Estado considera una "venganza" las leyes de memoria democrática, admite su veneración por Franco y se atribuye el mérito de la Transición: "La joven democracia española, mi obra".

etiquetas: monarquía , machismo , infidelidad , campechanía , decrepitud , morro , hipocresía
Comentarios destacados:    
Fedorito
"La joven democracia española, mi obra"

Chapuza de obra, casi ni llega a chabola.

ElFascismoMata
#1 La sociedad civil, la España real, la que es real porque vive en España como viven los españoles, no la que vive en un palacio real por derecho divino (o porque sus antepasados se lo montaron divinamente bien como decía mi profesor de historia), los sindicatos y las huelgas, los activistas y la ciudadanía no tuvo nada que ver, solo pasaban por allí, es todo gracias al Juan Carlos I El Defraudador Campechano. Que no se os olvide.

cocolisto
El Rey de los ladrones.  media

pirat
#4 Habría que analizar porqué los del pelo onduladito cojean de lo mismo

fernandoar
Y tonto muy poco inteligente

Supercinexin
#2 Eso es común a toda su estirpe.

ur_quan_master
Falta homicida en la lista de adjetivos

Expat_Guinea_Ecuatorial
Franquista los cojones, si Franco se hubiera recuperado mientras el campechano negociaba con Marruecos, lo hubiera mandado fusilar. El campechano siempre ha sido un tio de intentar arrimarse a lo que le interesa, fue sociata pero como ahora la PSOE ya no es "juancarlista", cree que puede volver a encontrar amigos en el otro lado, pero el otro lado le tiene un profundo desprecio

luckyy
Un puto imbécil!!! En su cabeza sonaba bien las memorias incluso le parecería que iba de víctima. Espero que jamás vuelva a España y menos con honores de jefe de estado.
Se le olvida a este HDP que quién le echó de la jefatura fue M. Rajoy por los inminentes escándalos que se avecinaban y que fue el quién huyó de España para no ser procesado

Asimismov
El CNI no cumplió con su deber en 2015.

omega7767
a este sujeto lo admiran desde el PP :roll:


