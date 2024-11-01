Franquista, machista, infiel, ególatra y defraudador: las memorias de un rey no tan campechano

Juan Carlos I reconoce en su autobiografía que intentó evadir dinero a Hacienda pero que regularizó su situación, o que engañó a su esposa con "deslices", pero intenta aparecer como víctima del Gobierno y de la frialdad de su familia. El exjefe del Estado considera una "venganza" las leyes de memoria democrática, admite su veneración por Franco y se atribuye el mérito de la Transición: "La joven democracia española, mi obra".
| etiquetas: monarquía , machismo , infidelidad , campechanía , decrepitud , morro , hipocresía
Chapuza de obra, casi ni llega a chabola.
Se le olvida a este HDP que quién le echó de la jefatura fue M. Rajoy por los inminentes escándalos que se avecinaban y que fue el quién huyó de España para no ser procesado