Franquista, machista, infiel, ególatra y defraudador: las memorias de un rey no tan campechano

Juan Carlos I reconoce en su autobiografía que intentó evadir dinero a Hacienda pero que regularizó su situación, o que engañó a su esposa con "deslices", pero intenta aparecer como víctima del Gobierno y de la frialdad de su familia. El exjefe del Estado considera una "venganza" las leyes de memoria democrática, admite su veneración por Franco y se atribuye el mérito de la Transición: "La joven democracia española, mi obra".