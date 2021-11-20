edición general
Francisco Franco: los chistes que se contaban en voz baja

El humor popular y 'clandestino' durante la dictadura. Personas próximas señalan que Franco se hacía a veces contar algunos chistes sobre él pero, en realidad, el mensaje que recibía el público era el que pudo verse a pie de calle durante la campaña de los XXV Años de Paz (1964), en los que el Caudillo recibió un culto a la personalidad comparable al de líderes com Mao o Stalin, siendo su imagen omnipresente en cartelería pública: en los carteles que estaban a pie de calle, un guardia vigilaba que nadie se propasarse con la imagen del Generalís

Pacofrutos
Millán Astray (Juan Luís Galiardo) se sabe uno...El de que Franco va a Rusia a ver A Stalin...¡
Oído al parche...Perdo, ojo al parche...
youtube.com/shorts/SO0zPOg46z0?si=FoAGIoco6nbDXveu  media
TheIpodHuman
#3 ¡Buenismo! :-D :-D :-D
knzio
En una cacería, Franco se perdió en el monte y anduvo caminando solo hasta llegar a casa de un pastor que amablemente le invitó:

– Pase usted don Claudio y considérese en su casa.

Franco se sentó, hasta que llegó su escolta y se dispuso a marchar. El pastor lo despidió con deferencia.

– A su disposición, don Claudio y vuelva cuando quiera.

– ¿No sabe usted quién soy yo? preguntó Franco ya escamado.

– Claro que lo sé don Claudio. Todo el mundo le conoce.

– Entonces, ¿por qué me llama don Claudio?

– Es que no tengo tanta confianza para llamarle Claudillo como los demás.
Guanarteme
En una de las pocas entrevistas que Franco concedió a medios extranjeros, el periodista le expone:

- Generalísimo, he estado viajando por España y he visto la miseria que hay en los pueblos, el hambre de la población, la falta de....
- ¡Pues viaje usted menos y lea más la prensa!

O el famoso: ¡Haga usted como yo y no se meta en política!
Antipalancas21
#5 Mientras contaba esos chistes sus secuaces llenaban las cunetas de fusilados.
Guanarteme
#5 Me acabo de acordar de otro, ni es un chiste ¡Ni tampoco es español! Es un diálogo en un capítulo de la serie setentera británica "Fawlty Towers", en la que había un personaje español trabajando en el hotel donde se desarrollaba la trama:

El director del hotel comunica que hay una rata en las instalaciones, ante lo que Manuel, el trabajador español, exclama con gran aspaviento:

- A rat!?

- Yes, a rat, don't you have rats in Spain or did generalísimo shoot all them?

xD xD xD xD
ChatGPT
y también cantaba lo de lavarse el culo con ariel?
avalancha971
#1

Franco, Franco
que tiene el culo blanco
porque su mujer
lo lava con ariel.

La reina Sofia
lo lava con Lejía.
Y por eso el rey,
se siente así de bien.

Franco,Franco.
Que cara tan estúpida
que tiene ustéd
parece un animal.

Burro, zopenco,
animal, subnormal,
sólo le falta el rabo
para rebuznar.
ElenaCoures1
#9 Que gracioso. Lo tenía todo el pobre
Y con todo se murió en la cama xD
tufachafavorito
Esto son 3 puteros corruptos y un candidato a presidente de gobierno que van en un Peugeot... Bah no tiene tanta gracia.
4 K 34
atrompicones
El mejor chiste del que todavía estamos riendo: “Investigué las vidas de los últimos 50 ministros de Franco y encontré que ninguno fue degradado por la democracia. Al revés, la mitad fueron a parar a los consejos de administración de las grandes empresas, la otra mitad a la política”

desmemoria.eldiario.es/cargos-en-democracia/
alamajar
Con Franco se moría mejor
Foxdie
Para mí el mayor chiste que hizo Franco fue cuando les dijo falangistas y carlistas que los iba a meter en el mismo partido
Nachodemieres
#10 Y para más recochineo también a los partidarios borbónicos que le apoyaron. El chiste se cuenta solo
sieteymedio
Franco estaba volando en avión. En esto que se le ocurre algo y se dirige el piloto
- Oiga, se podría abrir el portón para tirar este billete de 1.000 pesetas y hacer feliz a un español?
- Hombre, si lo hace deprisa, como volamos bajo, no creo que ocurra nada
- Oiga, y si en vez de tirar un billete de 1.000 tiro dos de 500, haré feliz a dos españoles, no?
- Pues sí...
- Y si en vez de tirar dos de 500 tiro 10 de 100, haré feliz a diez españoles, verdad?
- Pues generalísimo, si usted lo dice
- Y si en vez de 10 de 100 tiro 20 monedas de 50 pesetas, haré feliz a veinte españoles, no es así?
- Pues su excelencia, supongo...
- Y si en vez de...
- Oiga, si quiere hacer feliz a todos los españoles, tírese usted!
The_Ignorator
En voz baja y aflautada, para más retranca
atrompicones
"Francisco Franco, Caudillo de España por ser Dios un gracioso."
Suikoden
Cuando salía el Nodo antes de las películas: "ya sé quién es el malo de la película."
detectordefalacias
En petit comité, en los grupos de amigos se contaban y se reían a carcajadas, sobre todo el guardia civil que acompañaba al grupo...
mtrazid
Paca la Culona le llamaban y como le gustaba llevar un bolso..
fernando_sierra
#11 Si, y le gustaba acompañarse de moritos
Peazo_galgo
#12 #11 en cierta revista satírica se hartaron de hacer chistes gráficos con eso allá en los años 30, pero los dibujantes acabaron bastante mal acabada la guerra civil porque parece que al susodicho no le hizo demasiada gracia:

www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/traca-mas-que-semanario-ri
germanso
#17 Estás hablando de una denuncia por la que fue absuelto?

www.20minutos.es/noticia/4931984/0/absuelven-al-comico-david-suarez-po

Y de un cómico que sigue trabajando sin ningún problema?

...

En cualquier caso... Sigo esperando a ver a quien han cancelado por hacer chistes de algún político, que es de lo que estábamos hablando en la noticia.
alambique
Portada una noticia de relleno de la web del marca... Pero bueno, esto es meneame y hay gente que debe vivir de ello
JotaMcnulty
Jajajaja xD

Y hoy en día por contar chistes te cancelan mediaticamente. Te ponen una cruz.

Sí, sí, hablo de los super demócratas progres.

Te tienes que reir de que esta puta mierdísima de "noticia" sea portada.

Todavía estoy esperando las portadas sobre los nuevos chanchullos de Cerdán.

Vosotros sí que sois un puto chiste. Pero un chiste malo y de mal gusto.xD
germanso
#14 A quien han cancelado mediaticamente o crucificado por hacer chistes de Pedro Sanchez, de Feijoo, de Pablo Iglesias o de Abascal, por poner unos cuantos?

Otra cosa sería por contar chistes de gangosos, discapacitados, homosexuales... y aun así tampoco recuerdo casos.
