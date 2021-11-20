Francisco Franco: los chistes que se contaban en voz baja

El humor popular y 'clandestino' durante la dictadura. Personas próximas señalan que Franco se hacía a veces contar algunos chistes sobre él pero, en realidad, el mensaje que recibía el público era el que pudo verse a pie de calle durante la campaña de los XXV Años de Paz (1964), en los que el Caudillo recibió un culto a la personalidad comparable al de líderes com Mao o Stalin, siendo su imagen omnipresente en cartelería pública: en los carteles que estaban a pie de calle, un guardia vigilaba que nadie se propasarse con la imagen del Generalís
– Pase usted don Claudio y considérese en su casa.
Franco se sentó, hasta que llegó su escolta y se dispuso a marchar. El pastor lo despidió con deferencia.
– A su disposición, don Claudio y vuelva cuando quiera.
– ¿No sabe usted quién soy yo? preguntó Franco ya escamado.
– Claro que lo sé don Claudio. Todo el mundo le conoce.
– Entonces, ¿por qué me llama don Claudio?
– Es que no tengo tanta confianza para llamarle Claudillo como los demás.
- Generalísimo, he estado viajando por España y he visto la miseria que hay en los pueblos, el hambre de la población, la falta de....
- ¡Pues viaje usted menos y lea más la prensa!
O el famoso: ¡Haga usted como yo y no se meta en política!
El director del hotel comunica que hay una rata en las instalaciones, ante lo que Manuel, el trabajador español, exclama con gran aspaviento:
- A rat!?
- Yes, a rat, don't you have rats in Spain or did generalísimo shoot all them?
Franco, Franco
que tiene el culo blanco
porque su mujer
lo lava con ariel.
La reina Sofia
lo lava con Lejía.
Y por eso el rey,
se siente así de bien.
Franco,Franco.
Que cara tan estúpida
que tiene ustéd
parece un animal.
Burro, zopenco,
animal, subnormal,
sólo le falta el rabo
para rebuznar.
Y con todo se murió en la cama
- Oiga, se podría abrir el portón para tirar este billete de 1.000 pesetas y hacer feliz a un español?
- Hombre, si lo hace deprisa, como volamos bajo, no creo que ocurra nada
- Oiga, y si en vez de tirar un billete de 1.000 tiro dos de 500, haré feliz a dos españoles, no?
- Pues sí...
- Y si en vez de tirar dos de 500 tiro 10 de 100, haré feliz a diez españoles, verdad?
- Pues generalísimo, si usted lo dice
- Y si en vez de 10 de 100 tiro 20 monedas de 50 pesetas, haré feliz a veinte españoles, no es así?
- Pues su excelencia, supongo...
- Y si en vez de...
- Oiga, si quiere hacer feliz a todos los españoles, tírese usted!
Y de un cómico que sigue trabajando sin ningún problema?
En cualquier caso... Sigo esperando a ver a quien han cancelado por hacer chistes de algún político, que es de lo que estábamos hablando en la noticia.
Y hoy en día por contar chistes te cancelan mediaticamente. Te ponen una cruz.
Sí, sí, hablo de los super demócratas progres.
Te tienes que reir de que esta puta mierdísima de "noticia" sea portada.
Todavía estoy esperando las portadas sobre los nuevos chanchullos de Cerdán.
Vosotros sí que sois un puto chiste. Pero un chiste malo y de mal gusto.
Otra cosa sería por contar chistes de gangosos, discapacitados, homosexuales... y aun así tampoco recuerdo casos.
