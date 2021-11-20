Francisco Franco: los chistes que se contaban en voz baja

El humor popular y 'clandestino' durante la dictadura. Personas próximas señalan que Franco se hacía a veces contar algunos chistes sobre él pero, en realidad, el mensaje que recibía el público era el que pudo verse a pie de calle durante la campaña de los XXV Años de Paz (1964), en los que el Caudillo recibió un culto a la personalidad comparable al de líderes com Mao o Stalin, siendo su imagen omnipresente en cartelería pública: en los carteles que estaban a pie de calle, un guardia vigilaba que nadie se propasarse con la imagen del Generalís