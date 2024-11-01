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Francia y Reino Unido organizarán una conferencia de países dispuestos a participar en una misión "defensiva" en Ormuz

Francia y Reino Unido organizarán una conferencia de países dispuestos a participar en una misión "defensiva" en Ormuz

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que va a organizar, junto a Reino Unido, una conferencia con los países que estén dispuestos a participar en una misión "estrictamente defensiva" para restablecer la libre circulación por el estrecho de Ormuz. La conferencia tendrá lugar "en los próximos días", ha dicho, sin fijar una fecha.

| etiquetas: francia , reino unido , ormuz , irán , bloqueo
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 grisgoblin
¿Van a defender a Irán de EEUU? Eso sí que es una novedad
6 K 96
cosmonauta #8 cosmonauta
#2 Van a intentar desbloquear el estrecho, contra los intereses de Irán y USA, que lo mantienen bloqueado. Bloqueo que afecta a otros países soberanos de la zona y el mundo en general.
1 K 35
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
Si quieren restablecer el tráfico por el estrecho de Ormuz solo tienen que sujetar a los perros sionistas para volver a la situación de antes de los ataques ilegales.
Unas buenas sanciones a USrael por los daños a la economía europea es lo que se necesita aquí.
3 K 59
javibaz #1 javibaz
Las putitas usanas.
3 K 52
Alakrán_ #6 Alakrán_
#1 Diría que todo lo contrario.
1 K 35
smilo #3 smilo
Defensiva de quien de Trump que lo quiere bloquear ahora? :shit:
2 K 38
#7 Pepis
xD xD xD Hostia que circo.
Perro tu a lo tuyo, que nos sintamos orgullosos de España.
2 K 35
Spirito #9 Spirito
#7 Eso, eso... qué más sabe perro Sánchez por perro que por Sánchez. xD
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Nómada_sedentario #12 Nómada_sedentario *
Entiendo que esto es un "podéis matar a los niños que queráis, pero el barril a 100 dólares, no, por ahí no paso"
1 K 31
Alakrán_ #13 Alakrán_
En todo caso van a defender la libre navegación de barcos civiles.
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#4 luckyy
No me imagino algo parecido en el canal de la mancha
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GuerraEsPaz #10 GuerraEsPaz
aqui hay gato encerrado... macron es de todo menos neutral.
0 K 9
Spirito #11 Spirito *
Yo, en fin, en toda ésta ensaladilla rusa geopolítica en la que está de fondo EEUU con sus fregaos, prefiero esperarme a ver qué opina la Camarilla Yanquineja, con su portavoz la agente especial Elenita... y ya, si eso, me pronuncio. :troll:
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menéame