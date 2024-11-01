Francia y Reino Unido organizarán una conferencia de países dispuestos a participar en una misión "defensiva" en Ormuz

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que va a organizar, junto a Reino Unido, una conferencia con los países que estén dispuestos a participar en una misión "estrictamente defensiva" para restablecer la libre circulación por el estrecho de Ormuz. La conferencia tendrá lugar "en los próximos días", ha dicho, sin fijar una fecha.