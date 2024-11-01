Francia se lleva todo su oro de EEUU y prende la mecha de una gran repatriación europea

Aunque se trate de un proceso que ya llevaba un tiempo, Francia ha dado un paso histórico: ha retirado todas sus reservas de oro de EEUU. El Banco de Francia ha comunicado que ha retirado las 129 toneladas que quedaban en Nueva York y estos lingotes ya se apilan en las bóvedas de París.

7 comentarios
IkkiFenix #7 IkkiFenix
Desde que se incautaron activos rusos en el extranjero los países de todo el mundo están repatriando su oro

Vaya...
#4 alhambre
Tonto el último. EEUU no va a devolver todo oo que debe.
#1 fralbin
Espero he imagino, que nosotros no tenemos ni un solo gramo de oro.
Doisneau #2 Doisneau *
Si no son de fiar, no les puedes dejar tu oro en su casa. Ya tardamos.

#1 tras un vistazo rapido en google, que yo tampoco andaba muy seguro:

España tiene unas 281 toneladas de oro repartidas entre el Banco Central de España en Madrid, EEUU, Reino Unido y Suiza
mono #5 mono
#2 La reserva de Suiza mejor no la vayamos a buscar, que a lo mejor ya no está
Sacronte #6 Sacronte
#5 Si estará pero con el propietario cambiado
