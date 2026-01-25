edición general
Francia detuvo al capitán de un petrolero de la “flota fantasma” rusa y eleva la tensión con Moscú

La Armada francesa escoltó al navío hasta las cercanías de Marsella bajo un estricto operativo de seguridad. El capitán enfrenta cargos por pertenecer a la red de transporte ilegal que financia la invasión a Ucrania.

Spirito #1 Spirito *
No existe flota fantasma.

Lo que está haciendo EEUU y la OTAN es pasarse la Ley Internacional por el ojete.

Y, si lo hay Ley, es la fuerza la que manda.
Trevago #6 Trevago *
#1 La ley internacional que Putin lleva años follándosela por el culo?
Esa misma?
jm22381 #2 jm22381
El barco navegaba bajo la bandera de las Islas Comoras. El capitán es de la India. ¿Por qué se enfada Rusia? :troll:
Huginn #3 Huginn
#2 Y sobre todo, ¿bajo qué jurisdicción ha pirateado Francia ese buque?
cosmonauta #4 cosmonauta
#3 ¿La francesa?
Huginn #5 Huginn *
#4 ¿Qué ley francesa dicen que ha incumplido?
Porque no he entendido nada:

Se cree que el Grinch forma parte de una flota de petroleros en su mayoría antiguos que se utilizan para transportar petróleo ruso, infringiendo el límite de precio del crudo impuesto por los países occidentales y el G7 tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú.
suppiluliuma #8 suppiluliuma *
#5 El registro fraudulento de un buque es ilegal, que es lo que los franceses sospechan en el caso del Grinch. Y algo me dice que, cuando las autoridades francesas inspeccionen el barco, van a encontrar violaciones de las normas de seguridad marítima por todas partes.

Y a ti te dará igual. Estoy seguro de que protestarías por la incautación del Prestige, y exigirías su liberación inmediata, si llevara petróleo ruso. :troll:
#7 Febrero_2026
Cualquier cosita, por pequeña que sea y ayude a Ucrania, es buena noticia.
