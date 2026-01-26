Francia da el primer paso para prohibir a los menores de 15 años acceder a las redes sociales

La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado este lunes un proyecto de ley que busca prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años y vetar los teléfonos móviles en los institutos. Pasará ahora al Senado para su debate. La medida, que busca proteger la salud de niños y adolescentes y cuenta con el apoyo del gobierno y del presidente Emmanuel Macron, ha sido ha sido aprobada con 116 votos a favor y 23 en contra.