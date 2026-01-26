Francia da el primer paso para prohibir a los menores de 15 años acceder a las redes sociales

La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado este lunes un proyecto de ley que busca prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años y vetar los teléfonos móviles en los institutos. Pasará ahora al Senado para su debate. La medida, que busca proteger la salud de niños y adolescentes y cuenta con el apoyo del gobierno y del presidente Emmanuel Macron, ha sido ha sido aprobada con 116 votos a favor y 23 en contra.
| etiquetas: francia , menores , redes sociales
Y algunas de las cosas que pueden ser dañinas para ellos no son perseguibles por el estado porque es un tema de interpretacion de la vida y de lo que vemos en la redes sociales, que nunca son un reflejo de la realidad. Y estas tb son muy peligrosas porque son las que afectan mucho a la autoestima
Si el estado dice q no pueden entrar y hace responsables a las RRSS no van a entrar.
No hay mas.
Si las RRSS palman pasta porque entren, tranquilo q NO van a entrar. No va a ser el estado quien lo prohiba sino las propias RRSS. Y las RRSS tienen IAs oara esnifarse todo su contenido y encontrsr a TODOS los menores q haya.
No son puertas al campo. Son vallas.
También se les prohíbe acceder a determinados locales, discotecas, sitios de ocio oara adultos... Es algo parecido.
Y una cosa es informarse y otra interactuar en redes sociales.
sabes lo que cuesta en terminos de tiempo y dinero educar en valores y qué dé resultados?
Creo que en un IES público no estan para muchas concesiones , están desbordados.
