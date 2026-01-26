edición general
Francia da el primer paso para prohibir a los menores de 15 años acceder a las redes sociales

Francia da el primer paso para prohibir a los menores de 15 años acceder a las redes sociales

La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado este lunes un proyecto de ley que busca prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años y vetar los teléfonos móviles en los institutos. Pasará ahora al Senado para su debate. La medida, que busca proteger la salud de niños y adolescentes y cuenta con el apoyo del gobierno y del presidente Emmanuel Macron, ha sido ha sido aprobada con 116 votos a favor y 23 en contra.

BastardWolf #23 BastardWolf
#20 bueno de la misma manera que aunque no deben entrar en paginas porno igualmente se las buscan para entrar, es tambien un poco ponerle puertas al campo, siempre alguno entrara. Pero lo de trabajar con ellos para que las entiendan... si ni siquiera los adultos tenemos una buena relacion con las redes: el bombardeo de cierta informacion o imagenes nos afecta a la salud mental, a nuestra autoimagen y a nuestras decisiones, a la minima empezamos a subir el tono y en nada nos insultamos porque a traves del anonimato de la red no desarrollamos tan facilmente la empatia y las normas de educacion que tendriamos cara a cara...
#25 surco
#23 Estoy de acuerdo, pero prohibir el progreso me parece lo último. Otra cosa es que me digas que hay que perseguir más muchas de las cosas que pasan ahí. En eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho creo que con el debate de la prohibición, lo que hace el estado es trasladarle la responsabilidad al usuario ( tu hijo y tu) para no tener que perseguir el los delitos o las actitudes punibles
BastardWolf #28 BastardWolf *
#25 Yo no creo que sea para tanto limitar que el acceso sea a partir de cierta edad, creo que los beneficios para esa persona que esta creciendo y formando aun su personalidad seran mucho mayores que las cosas que se podra perder (¿?) por no acceder a ellas. Eso no quita que igualmente habría que hacer una buena labor de educacion sobre ellas porque sino estaremos en las mismas, serán un poco mas mayores pero al final casi igual de vulnerables.

Y algunas de las cosas que pueden ser dañinas para ellos no son perseguibles por el estado porque es un tema de interpretacion de la vida y de lo que vemos en la redes sociales, que nunca son un reflejo de la realidad. Y estas tb son muy peligrosas porque son las que afectan mucho a la autoestima
ostiayajoder #35 ostiayajoder
#23 No.

Si el estado dice q no pueden entrar y hace responsables a las RRSS no van a entrar.

No hay mas.

Si las RRSS palman pasta porque entren, tranquilo q NO van a entrar. No va a ser el estado quien lo prohiba sino las propias RRSS. Y las RRSS tienen IAs oara esnifarse todo su contenido y encontrsr a TODOS los menores q haya.

No son puertas al campo. Son vallas.
Spirito #8 Spirito
#5 A sus pies, mi Señor... yo ya estoy haciendo la debida reverencia, aquí como una alcayata. :hug:
pabloaretxabala #11 pabloaretxabala
#8 jajajaja estoy acojonao
Spirito #14 Spirito
#11 Aprovecha a ver si te puedes meter en la CIA o el Pentágono o... bueno, ya si eso. :troll:

:tinfoil:
Spirito #18 Spirito
#9 Mañana lo ejecutan al alba. :troll:

#11 ¡Huye insensato! :hug:
#19 Bottle *
#15 Supongo que la prohibición consiste en crearse perfiles o usuarios en determinadas redes sociales.
También se les prohíbe acceder a determinados locales, discotecas, sitios de ocio oara adultos... Es algo parecido.
#2 surco *
Ahí, ahí, no vaya a ser que a alguien se le ocurra intentar educar en valores para que el chaval pueda discriminar críticamente la información, que es muchísimo más caro y luego lo mismo nos sale un librepensador de esos
BastardWolf #6 BastardWolf *
#2 bueno no se, por un lado las redes sociales estan siendo un medio por el que se hace mucho acoso y bulling en esas edades. Creo que intentar educar correctamente para que eso no ocurra es tan poco realista como pretender que no ocurra el bulling en fisico, siempre va a haber alguien que lo haga... Luego está el tema de la información y adoctrinamiento que tambien reciben por parte de la ultraderecha, que tambien es muy dificil de hacer que no se la crean porque no tienen aun un pensamiento…   » ver todo el comentario
#13 surco *
#6 Estoy de acuerdo en casi todos esos peligros, pero creo que es una decisión de los padres, no del estado. Igual que es responsabilidad de estos regular el acceso y educar en esos valores que hagan que un chaval sepa discriminar. Prohibir me parece peligroso
BastardWolf #16 BastardWolf *
#13 al final los padres no tienen tanto poder sobre los crios como gustaria. No pasan tanto tiempo en casa y el que estan no pueden controlar todo el tiempo que es lo que hace el crio. Y aunque lo supiesen, muchas veces son batallas que se terminan abandonando
#20 surco
#16 Y tu crees que una prohibición del estado aregla todo eso? Crees que los chavales van a dejar de acceder? No sería mejor trabajar con ellos para que entiendan las redes?
#12 Bottle
#2 El móvil en los institutos se usa mayormente para hacer el mal. Y ya se está prohibiendo en muchos sitios.
Y una cosa es informarse y otra interactuar en redes sociales.
#15 surco
#12 Para mi son cosas distintas. Una cosa es que el móvil esté prohibido en una clase ( cosa normal) y otra que se prohíba universalmente el acceso a redes pir el estado
volandero #21 volandero
#2 Si tu alternativa es confiar en la educación que den los padres a los chavales, es que ni conoces padres ni conoces chavales.
#22 surco
#21 Mi alternativa es entender que la prohibición no va a evitar el acceso de los chavales y que tenemos la responsabilidad ( padres y profesores) de educar en redes. Y no, no es una solución, seguramente pasarán cosas igual que en la calle, pero creo que es la mejor via
#26 CarlosSanchezDiaz *
#2 educar en valores...
queda muy potito así dicho.
sabes lo que cuesta en terminos de tiempo y dinero educar en valores y qué dé resultados?
Creo que en un IES público no estan para muchas concesiones , están desbordados.
BastardWolf #30 BastardWolf
#26 Ya no en un IES, sino en un colegio, que hablan de menores de 15 años... Yo no lo veo viable, vamos
BastardWolf #7 BastardWolf
#5 si te creo, te creo. Decia lo de los superpoderes deverdad, que habra habido alguna casuistica que te habra dado ese modo admin o algo xD
yoma #29 yoma
#27 Pues ahí tienes resuelto el misterio. xD xD xD (yo estoy en la misma situación desde hace muchos años)
pabloaretxabala #31 pabloaretxabala
#29 lo q no entiendo es por qué me han asignado ese nivel? Alguna pista se te ocurre?
yoma #32 yoma
#31 Hace años a muchos usuarios que se reproducían las entradas de sus blogs les asignaron como deferencia por su colaboración ese rango. Es posible que si tienes un blogs te metieran en esa categoría.
pabloaretxabala #33 pabloaretxabala
#32 Tengo un blog pero no he publicado aquí nunca yo creo. Soy usuario asiduo leyendo pero casi no participo publicando ni comentando. Supongo q habrá sido un error. Y gracias por la solución al misterio {0x1f609}
yoma #34 yoma
#33 Es que hace tiempo, todos los usuarios que tenían un blog referenciado en su perfil, cuando hacían una entrada en él, saltaba como referencia a un apartado que había antes parecido al de "mejores comentarios" sin hacer nada. Puede que venga de ahí la asignación de ese rol.
