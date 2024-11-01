Entre 1958 y 1962, China vivió una de las peores tragedias del siglo XX. El “Gran Salto Adelante”, ideado por Mao Zedong para transformar al país en una potencia industrial superior al Reino Unido, provocó una hambruna catastrófica que causó entre 36 y 55 millones de muertos. Mientras el pueblo moría de hambre, los graneros estaban llenos y la propaganda hablaba de “tres años de desastres naturales”. A través de testimonios inéditos, archivos secretos y documentos oficiales, este documental revela la verdad detrás de la mayor mentira del régi
es parecio buena idea exterminar a todos los gorriones que se acercaban por los cultivos... lo que provoco unas plagas de langostas e insectos que riete de la plaga biblica de egipto. Tuvieron que importarlos de otros paises para deshacer la catastrofe, los gorriones chinos probablemente sean rusofonos