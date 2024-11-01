edición general
El fracaso de Juanma Moreno con la reconstrucción de la sanidad andaluza: del escándalo de los cribados a las listas de espera

El fracaso de Juanma Moreno con la reconstrucción de la sanidad andaluza: del escándalo de los cribados a las listas de espera

¿Por qué es importante?: Cuando quedan apenas ocho meses para las elecciones, Juanma Moreno menciona que "ya decidirán los ciudadanos" si quieren que su gobierno siga al frente de la Junta en uno de sus momentos más delicados en el cargo.

Comentarios destacados:    
angelitoMagno
Gobierno central: Oye, que si queréis os perdonamos la deuda autonómica.
Autonomías del PP: No, sería injusto, queremos seguir pagando.
....
Autonomías del PP: NO TENEMOS DINERO PARA SANIDAD.


Deuda autonómica que, recordemos, corresponde al dinero que hubo que adelantar para poder afrontar el incremento de gasto sanitario que supuso el covid. Se pide un préstamo para la sanidad, el gobierno central dice que lo asume, te niegas y ahora dices que no tienes dinero.

En fin ...

luspagnolu
No, no ha fracasado. El PP busca, en todas sus formas, la destrucción de lo público. Parasitar los recursos públicos para dárselos a sus amigos o amos.

cenutrios_unidos
¿Reconstruccion? No es el mundo Today...

pepel
Y de los 119 especialistas a contratar, a los 700. No sé si los van a recuperar del extranjero ó de la privada (se los puede pedir pretados a Quirón.

nopolar
Es el éxito en continuar el proceso de destrucción que ya había.

jonolulu
Todo según el plan. De fracaso nada

oceanon3d
#3 A saltado la liebre y les va a costar las elecciones . Tocar a las madres en Andalucia significa la muerte.

Al PP ya empieza a no salirle las cuentas y de ahí lo desquiciado que andan.

Muchos Peinados, Hurtados, Leopoldos y Dema les van ha hacer falta.

luspagnolu
#5 OJalá tengas razón. Te lo digo como andaluz. Tengo la sensación, y ojalá sea cierta, que la caída ha empezado con la designación de Antonio Sanz como consejero de Salud. Espero que sea el principio del fin.

XtrMnIO
Reconstrucción?

Me parece que la palabra correcta es "destrucción".

#6 rafeame
¿Qué reconstrucción? Si ha acelerado lo ya empezado antes que él.


