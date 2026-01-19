·
9
meneos
673
clics
Fotografía clave: la imagen que podría revelar la causa del accidente de Adamuz
Una fotografía del raíl desprendido y las declaraciones del ministro Puente añaden pistas clave mientras la investigación sigue abierta ...
|
etiquetas
:
adamuz
,
accidente
7
2
5
K
56
actualidad
29 comentarios
7
2
5
K
56
actualidad
#1
YeahYa
El carril está fuera y se ve en la imagen. Y si estaba fuera antes podría haber provocado el accidente, pero también puede haber saltado por el accidente. Lo que está claro es que el trozo de vía no está ahí.
1
K
34
#9
sotillo
#1
Hace unas horas faltaba el bogie de un vagón
1
K
23
#20
Tronchador.
#1
www.eldiario.es/economia/transportes-apunta_1_12919947.html
0
K
7
#21
YeahYa
#20
También lo pone dentro de la noticia que he subido a Menéame. Es decir, podría ir por ahí, y por algo le estarán haciendo fotos.
0
K
20
#22
Tronchador.
#21
Podría.
0
K
7
#29
YeahYa
#26
El titular sí es un poco HuffPost
0
K
20
#25
YeahYa
#24
Es justo lo que pone dentro de la noticia también.
0
K
20
#26
Tronchador.
#25
No tengo porqué entrar en una noticia cuyo titular me parece sensacionalista.
Para eso los hacen, para ganar visitas y vender publicidad.
0
K
7
#4
ThePato
En Alemania las vibraciones causaron la rotura de un carril y una rueda de un TAV.
1
K
15
#10
Pertinax
*
#6
Yo ya no sé si soy facha, progre, del PSOE, NAFO, o a sueldo del Mosad. No sabes el lío que me tenéis hecho entre todos.
De cualquier modo, me sigue pareciendo que no es el momento apropiado para tu comentario.
0
K
15
#13
BlackDog
#10
Esto le pasa al PP y verías que risa la portada de menéame
0
K
7
#15
Pertinax
#13
Tiempo habrá, no seas impaciente. No soy yo precisamente uno de los que se guardan estas cosas.
0
K
15
#17
BlackDog
#15
si si, veras como la culpa es del maquinista
0
K
7
#28
Battlestar
hay otro meneo sobre el tema:
www.meneame.net/story/transportes-niega-este-investigando-rotura-via-c
0
K
10
#7
Battlestar
Desde el mayor desconocimiento pregunto, y perdonar si es una burrada pero no tengo ni idea y siento curiosidad ¿un hueco tan pequeño puede ocasionar un accidente asi?
Reitero que no tengo ni idea, pero el sentido comun que ante un hueco de ese tamaño, si estaba antes del accidente, el tren ni se inmutaría, no?
Que puede faltar ahí? 40 cm, medio metro? Eso puede causar un descarrilamiento?
0
K
10
#8
sald64059
#7
a 300 km hora? Desde es más absoluto desconocimiento, no me cabe ninguna duda.
0
K
8
#12
BlackDog
#8
iban a 200, pero si, y si iba Jéssica Rodríguez conduciendo el tren ya ni te cuento
3
K
-20
#11
maldia
#7
Yo tampoco tengo idea, pero justo he pensado lo contrario, con ese hueco como no va ha descarrilar.
0
K
11
#14
kurroman
Pues como sea la causa alguien debería ir haciendo las maletas.
0
K
7
#19
Tronchador.
Voto sensacionalista porque ESPECULACIÓN..No voto errónea porque podría, PODRÍA si eso, tal vez, tener razón. A lo mejor, quizá.
0
K
7
#23
YeahYa
#19
¿Qué especulación es una foto donde falta un trozo de raíl, si además lo ha admitido el mismo ministro? Es un hecho. El raíl no estaba o ha saltado por el accidente.
0
K
20
#24
Tronchador.
#23
Pues eso, que puede faltar por el accidente, en vez de haber provocado el accidente por faltar.
0
K
7
#16
Cincocuatrotres
Será verdad la foto? Nos la meten tantas veces...
0
K
6
#18
YeahYa
#16
Sale de agencia
www.europapress.es/nacional/noticia-imagen-labores-investigacion-accid
0
K
20
#27
Cincocuatrotres
#18
es que parece un poco increíble ese tipo de rotura en un tocho de hierro.
0
K
6
#2
BlackDog
*
Yo pensaba que iban a poner esta foto de Jéssica Rodríguez, la prostituta enchufada en ADIF gracias a nuestros impuestos, lo mismo la mandaron a reparar las vías pero como no sabía donde tenia que ir a trabajar...
14
K
-43
#3
taSanás
#2
lol
0
K
8
#5
Pertinax
#2
Quizás no sea el momento. ¿No te parece?
0
K
15
#6
BlackDog
*
#5
Si es el momento, que la gente sepa que el dinero que podría haber evitado este desastre se ha ido en meter a prostitutas en empresas publicas como ADIF y en mordidas en adjudicaciones del ministerio de fomento actualmente renombrado a ministerio de transportes, ese del que el amigo Ábalos tenia el control del presupuesto y junto con su amigo Cerdán y Koldo se dedicaron a llevárselo limpito. Pero vosotros, los que el primer día de la DANA ya estabais echando los muertos a la cara del PP ahora os hacéis los dignos. Iros a buscar noticias de Mazón para llenar la portada de meneame de spam del PP a ver si conseguís tapar esto
3
K
-6
