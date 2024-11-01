edición general
Los fontaneros de la Unión Europea están involucrados en la corrupción ucraniana

En Bruselas hacen aspavientos con el último escándalo de corrupción entre las camarillas más cercanas a Zelensky. Se hacen los sorprendidos porque quieren hacer creer que envían el dinero a Ucrania, no a cuatro aprovechados para que se llenen los bolsillos. En Bruselas saben desde el primer minuto lo que pasa con el dinero que envían, están en el ajo. El dinero acaba en cuentas vinculadas a personajes europeos, insistió Zajarova.. La cuestión no es el latrocinio sino que la difusión que ha tenido.

#3 pozz
Menuda tragadera que hay que tener para creer nada de lo que se dice en esta mierda de panfleto que en epoca del covid era negacionista, terraplanista y demas mierdas conspiranoicas.
5 K 56
#2 tierramar
Von der Layen ya esta involucrada en otro caso de corrupción; PZiergate. Si en la guerra de Ucrania hay corrupción que beneficia a los que han decidido el rearme, imaginemos la corrupción que puede crearse o ya está supuestamente en marcha en el rearme.!!
3 K 45
ezbirro #13 ezbirro
#2 No se va a unir Ucrania a la UE, se va a unir la UE a ucrania y sus estándares de corrupción. Es sobrecogedor lo que pasa con los contratos que dependen de militares y altos funcionarios del ramo.
0 K 6
cocolisto #6 cocolisto
Los dirigentes de la UE son expertos en dilapidar el dinero de los ciudadanos.Todo menos acabar con el 12% de pobreza de gente que aún trabajando no llegan a fin de mes.Menudo negocio están haciendo a costa del rollo belicista.
2 K 39
cosmonauta #14 cosmonauta *
¡hostia! Los magufos

:tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: anti vacunas :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:

han escondido el dossier COVID que antes tenían en portada

mpr21.info/dossier-coronavirus/

El blog ideal para que te frían la cabeza
2 K 31
Elbaronrojo #11 Elbaronrojo *
La web más censurada por Google no puede estar equivocada. Es como aquella revista que ponía en portada ser la mejor revista de salud del mundo que recomendaba beber lejía para el cáncer.
2 K 31
#1 tierramar *
En otras palabras, la lucha contra la corrupción hay que llevarla a cabo sin que se note demasiado, porque afecta a personajes importantes de los aparatos políticos y económicos de Ucrania… y de la Unión Europea. Sobre todo de la Unión Europea.
. En otras palabras, la lucha contra la corrupción hay que llevarla a cabo sin que se note demasiado, porque afecta a personajes importantes de los aparatos políticos y económicos de Ucrania… y de la Unión Europea. Sobre todo de la Unión Europea.
Pero…   » ver todo el comentario
3 K 28
#4 CrudaVerdad
#1 por eso muchos no quieren que termine la guerra: es la tapadera perfecta para robar a manos llenas y en completa impunidad.
7 K 99
#8 tierramar
#4 Y ni te cuento extender la guerra: a rio revuelto ganancia de pescadores
0 K 12
#4 #8 #10 A costa de la vida de otras personas.
#4 #8 #10 A costa de la vida de otras personas.
0 K 11
Escafurciao #10 Escafurciao
#4 es que ese el único fin de una guerra.
0 K 10
ezbirro #12 ezbirro
#1 ¿Estás hablando de la familia Biden y sus contratillos de gas en Ucrania?
0 K 6
ElenaCoures1 #18 ElenaCoures1
#1 En otras palabras
Para Rusia la guerra va mal, apenas puede avanzar y necesita hundir la imagen de Ucrania como sea
Y de ahí este nuevo episodio de propaganda
0 K 7
g3_g3 #15 g3_g3
Choricensky, se sabía desde el primer día.

Habría que juzgar a todos los líderes UE que han dado dinero por malversación de fondos.
0 K 17
#9 tierramar *
Abascal y el PP, con la escusa de la lucha contra el comunismo no se cortarían un pelo en regalar nuestro dinero a estos corruptos, y no sería extraño que participaran en el negocio.
electomania.es/el-pp-se-compromete-a-elevar-el-gasto-en-defensa-al-5-d El PP se compromete a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB
0 K 12
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Leire se apunta donde sea para su trabajo de investigación para el libro :troll:
0 K 12
quitamelpiedencima #20 quitamelpiedencima
Pues les acabamos de prometer 817 millones… de nuestros bolsillos
0 K 11
berkut #7 berkut
Esto Santi Abascal lo arreglará en un plis. Café, copa y puro.
0 K 10
rusito #16 rusito
A mí un fontanero de la Unión Europea me pidió que pagase con mis impuestos lo colocación de un inodoro de oro en el palacio de Zelenski y me puso mala cara cuando le exigí factura.
0 K 9
ElenaCoures1 #19 ElenaCoures1
#16 Tú te refieres a los del títere de tu amo Putin: Yanukovich
www.youtube.com/watch?v=nzviZtKKuEU
Ese sí que tenía oro robado a los ucranianos
0 K 7

