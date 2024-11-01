Los fontaneros de la Unión Europea están involucrados en la corrupción ucraniana

En Bruselas hacen aspavientos con el último escándalo de corrupción entre las camarillas más cercanas a Zelensky. Se hacen los sorprendidos porque quieren hacer creer que envían el dinero a Ucrania, no a cuatro aprovechados para que se llenen los bolsillos. En Bruselas saben desde el primer minuto lo que pasa con el dinero que envían, están en el ajo. El dinero acaba en cuentas vinculadas a personajes europeos, insistió Zajarova.. La cuestión no es el latrocinio sino que la difusión que ha tenido.