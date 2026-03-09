edición general
El FMI advierte de que hay que "prepararse para lo impensable"

La directora generente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, avisa de que los gobiernos deben prepararse para un shock económico de gran magnitud como consecuencia de un conflicto en Oriente Próximo más largo e intenso de lo esperado.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Van a dejar de ser tan gilipollas?
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
#1 No.

Van a dar la solución a todos los problemas económicos que provoca la guerra.

Bajar sueldos y abaratar despidos.

Sea cual sea el problema, esta es la solución del FMI.
#3 user31
"Lo impensable" es que Irán ha hecho exactamente lo que decía que iba a hacer.
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#3 responder a un ataque.
Gry #5 Gry
¿Que Trump consiga la primera reducción de las emisiones de CO2 a gran escala de la historia?

A ver donde están ahora todos los ecologetas que le criticaban. :popcorn:
Dakaira #8 Dakaira *
#5 no está pa risa el asunto...

Los ecologetas, entendemos que el mundo se rige por el combustible fósil y se pide la desescalada buscando formas alternativas y más ecológicas para cambiar el sistema.

La realidad actual es la que es. Parate un momento a pensar todo lo que usa combustible, no es que ir a trabajar vaya a ser un movimiento de lujo.

Es que las ambulancias, los suministros, muchísimos trabajos agrícolas, generadores, etc. Funcionan en la actualidad con combustible fósil.

Mucha risa no da la verdad.
gale #7 gale
Ya cuesta prepararse para lo pensable. Imagínense...
Kantinero #9 Kantinero
Se están curando en salud.
Un; os vamos a joder y avisamos antes para que después no nos culpéis
Que si tragáis, es porque sois gilipollas nosotros ya os hemos avisado
