·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5990
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
9604
clics
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
6001
clics
¿Síntomas de demencia? Cinco señales que hay que tener en cuenta a partir de los 50 años
4004
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
5160
clics
Corrido| España le dijo no a Trump
más votadas
452
EE. UU. recibe 100 millones de dólares en oro de Venezuela
384
Mark Ruffalo elogia a Pedro Sánchez: "Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos peligrosos"
368
Irán niega haber atacado a Turquía, Azerbaiyán y Chipre y dice que se trata de un “ataque de falsa bandera” [ENG]
477
Dimite la directora de robótica de OpenAI tras un acuerdo con el Pentágono
284
Un miembro de la cúpula de Vox coloca a su pareja por 60.000€ al año
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
99
clics
El FMI insta a prepararse para "lo impensable" ante el conflicto de Oriente Próximo
Georgieva insta a los países a centrarse "en lo que pueden controlar".
|
etiquetas
:
irán
,
eeuu
,
israel
,
fmi
9
2
1
K
96
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
1
K
96
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
MiguelDeUnamano
No entienden el ajedrez de siete dimensiones de Trump.
9
K
114
#3
autonomator
#2
yo creo que es más bien piedra, papel, tijera, lagarto, Spock.
1
K
24
#6
Asimismov
#3
yo creo que es más el juego de pluma, lagarto y presa, todo sale del mismo cerdo.
0
K
13
#5
oceanon3d
#2
La primera regla de ese juego; lo que diga Bibi mitras no saque a la luz mis videos (de Epstein) violando a niñas.
Las otras seis dimensiones solo son decorativas.
0
K
8
#4
Cometeunzullo
Georgieva insta a los países a centrarse "en lo que pueden controlar".
Lo que pueden controlar... Hay algunos que no son capaces ni de controlar su propio esfínter.
1
K
25
#8
frankiegth
*
¿Una herramienta imperial metiendo miedo y dando consejos? Voto sensacionlista.
0
K
15
#7
SeñorPresunciones
Lo impensable es cortarle la cabeza a Trump y pasar por la guillotina al resto de hijos de la gran puta que lo rodean. Grandes tecnofeudalistas incluidos.
0
K
12
#9
elTieso
Me encantan estos consejos. Y qué va a ser, ¿no poder ir a trabajar por superar el costo en gasolina del coche el sueldo, comer la mitad porque todo es demasiado caro de transportar, vivir sin calefacción? Para lo impensable no hay quien se prepare. Nos podemos preparar a sufrir, y punto.
0
K
12
#1
Andreham
¿Van a volver a bajar el Euribor?
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Las otras seis dimensiones solo son decorativas.
Lo que pueden controlar... Hay algunos que no son capaces ni de controlar su propio esfínter.