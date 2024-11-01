edición general
El FMI insta a prepararse para "lo impensable" ante el conflicto de Oriente Próximo

Georgieva insta a los países a centrarse "en lo que pueden controlar".

No entienden el ajedrez de siete dimensiones de Trump. xD
#2 yo creo que es más bien piedra, papel, tijera, lagarto, Spock.
#3 yo creo que es más el juego de pluma, lagarto y presa, todo sale del mismo cerdo.
#2 La primera regla de ese juego; lo que diga Bibi mitras no saque a la luz mis videos (de Epstein) violando a niñas.

Las otras seis dimensiones solo son decorativas.
Georgieva insta a los países a centrarse "en lo que pueden controlar".
Lo que pueden controlar... Hay algunos que no son capaces ni de controlar su propio esfínter.
¿Una herramienta imperial metiendo miedo y dando consejos? Voto sensacionlista.
Lo impensable es cortarle la cabeza a Trump y pasar por la guillotina al resto de hijos de la gran puta que lo rodean. Grandes tecnofeudalistas incluidos.
Me encantan estos consejos. Y qué va a ser, ¿no poder ir a trabajar por superar el costo en gasolina del coche el sueldo, comer la mitad porque todo es demasiado caro de transportar, vivir sin calefacción? Para lo impensable no hay quien se prepare. Nos podemos preparar a sufrir, y punto.
¿Van a volver a bajar el Euribor? :troll:
