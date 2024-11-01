edición general
La Fiscalía se opone a la decisión del juez Peinado de extender hasta 2026 la investigación del caso Begoña

En su recurso, considera que al ser un caso con jurado popular no se astiene «a las limitaciones de los plazos

5 comentarios
#2 daniMate
Hay que seguir estirando el chicle hasta el dia después de las elecciones
#5 pirat
Y la demolición de su infracción urbanística ¿ Para cuando ?
AlienRoja #4 AlienRoja
Este juez se pasa por el forro de los cojines lo que digan la fiscalia y el abogado de la defensa. Tiene el beneplácito del CGPJ y la Audiencia Provincial de Madrid.
#3 decoña *
Batalla de ... quien pueda hacer que haga
